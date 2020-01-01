У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який облив хімічною речовиною свою родину.Про це повідомляють на сайті Національної поліції у Миколаївській області.Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків.У ході проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодженя мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій знаходилась невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку.Наразі потерпілі знаходяться у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство», за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.Пляшку, у якій знаходилась невстановлена рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголосили про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом оберуть запобіжний захід.