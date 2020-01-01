У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю
Сьогодні, 16:29
У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який облив хімічною речовиною свою родину.
Про це повідомляють на сайті Національної поліції у Миколаївській області.
Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків.
У ході проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодженя мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій знаходилась невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку.
Наразі потерпілі знаходяться у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство», за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Пляшку, у якій знаходилась невстановлена рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголосили про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом оберуть запобіжний захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Національної поліції у Миколаївській області.
Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків.
У ході проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодженя мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій знаходилась невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку.
Наразі потерпілі знаходяться у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство», за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Пляшку, у якій знаходилась невстановлена рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголосили про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом оберуть запобіжний захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю
Сьогодні, 16:29
З Польщі видворять українців, які хотіли втекти з карантину
Сьогодні, 15:53
Луцький світломузичний фонтан зсередини. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені
Сьогодні, 14:30
Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
Сьогодні, 13:46