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Для Луцька куплять паркові лавки за майже 200 тисяч гривень

Для Луцька куплять паркові лавки за майже 200 тисяч гривень
У Луцьку планують придбати 20 паркових лавок за майже 200 тисяч гривень. Постачальника лавок визначають через відкриті торги.

Організовує аукціон департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, пише "Волиньonline".

Тендерні пропозиції приймали до 30 жовтня. Строк постачання – до кінця року.

До участі в торгах зголосився лише один учасник – ФОП Ігор Климчук з пропозицією у 199,96 тисячі гривень.


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Теги: Луцьк, паркові лавки, ціна
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