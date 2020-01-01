Для Луцька куплять паркові лавки за майже 200 тисяч гривень





Організовує аукціон департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради,



Тендерні пропозиції приймали до 30 жовтня. Строк постачання – до кінця року.



До участі в торгах зголосився лише один учасник – ФОП Ігор Климчук з пропозицією у 199,96 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують придбати 20 паркових лавок за майже 200 тисяч гривень. Постачальника лавок визначають через відкриті торги.Організовує аукціон департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, пише "Волиньonline".Тендерні пропозиції приймали до 30 жовтня. Строк постачання – до кінця року.До участі в торгах зголосився лише один учасник – ФОП Ігор Климчук з пропозицією у 199,96 тисячі гривень.

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