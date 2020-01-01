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2 листопада на Волині: гортаючи календар

2 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження 2 листопада святкують майстер спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту (маунтенбайк) Яна Беломоїна (на фото) та співачка Маргарита Тишкевич.

Особисте свято сьогодні відзначає волинська художниця Світлана Костукевич.

Крім того, день народження відзначає вихованець Волинського обласного центру «Інваспорт», срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року Олександр Девлиш.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

2 листопада 1939 року заснували газету «Молодий ленінець», яку згодом перейменували у «Молода Волинь» (нині – «Віче-інформ»).

2 листопада 2012 року окружна комісія виборчого округу № 21 затвердила протокол, відповідно до якого народним депутатом став Степан Івахів.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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