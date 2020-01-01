2 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 2 листопада святкують майстер спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту (маунтенбайк)(на фото) та співачкаОсобисте свято сьогодні відзначає волинська художницяКрім того, день народження відзначає вихованець Волинського обласного центру «Інваспорт», срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 рокувітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.2 листопада 1939 року заснували газету «Молодий ленінець», яку згодом перейменували у «Молода Волинь» (нині – «Віче-інформ»).2 листопада 2012 року окружна комісія виборчого округу № 21 затвердила протокол, відповідно до якого народним депутатом став