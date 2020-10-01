На Волині – найнижча зарплата в Україні





Про це повідомила



При цьому у порівнянні з серпнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати у вересні зріс на 4,8%.



Реальна заробітна плата у вересні 2020 року у порівнянні з попереднім місяцем зросла на 4,3%, а у порівнянні з вереснем 2019 року – на 9,7%.



Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні поточного року була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 5000 грн.



Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована у Волинській області - 9 тис. 766 грн, а найбільша - у Донецькій області - 12 тис.981 грн.



Показник середньої зарплати в Києві за підсумками вересня 2020 року склав 17 тис.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11 тис.998 грн.Про це повідомила Державна служба статистики При цьому у порівнянні з серпнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати у вересні зріс на 4,8%.Реальна заробітна плата у вересні 2020 року у порівнянні з попереднім місяцем зросла на 4,3%, а у порівнянні з вереснем 2019 року – на 9,7%.Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні поточного року була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 5000 грн.Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована у Волинській області - 9 тис. 766 грн, а найбільша - у Донецькій області - 12 тис.981 грн.Показник середньої зарплати в Києві за підсумками вересня 2020 року склав 17 тис.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію