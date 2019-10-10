Harley-Davidson представила електровелосипед в ретро-дизайні. ФОТО





Новий бренд тут же анонсував свій перший продукт, який став своєрідною присвятою культовому Harley-Davidson Serial Number One, випущеному у 1903 році, повідомляє







Особливості велосипеда



Дизайн новинки запозичив знакові елементи найстарішого мотоцикла бренду – білі шини, шкіряну обробку сідла і ручок на кермі, а також гладку чорну раму. Технічні характеристики велосипеда компанія поки не розкриває, але Аарон Френк, один з керівників Serial 1 Cycle, вже повідомив журналістам деякі подробиці.





За словами топ-менеджера, велосипед отримає електродвигун, інтегрований в середню частину рами, і буде мати ремінний привід замість звичного ланцюга. При цьому ввімкнення мотора буде відбуватися лише після того, як власник двоколісного транспорту почне крутити педалі. Максимальна швидкість електровелосипеда складе 45 км/год.





Дизайн електровелосипеда є присвятою першій моделі бренда Harley-Davidson Serial Number One.



Коли електровелосипед почнуть продавати

Старт продажів оригінальної новинки запланований на березень 2021 року, ціна велосипеда буде оголошена виробником пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знаменитий виробник мотоциклів Harley-Davidson оголосив про виділення нового підрозділу з розробки електричних велосипедів в окрему компанію під назвою Serial 1 Cycle.Новий бренд тут же анонсував свій перший продукт, який став своєрідною присвятою культовому Harley-Davidson Serial Number One, випущеному у 1903 році, повідомляє канал 24 з посиланням на The Verge Дизайн новинки запозичив знакові елементи найстарішого мотоцикла бренду – білі шини, шкіряну обробку сідла і ручок на кермі, а також гладку чорну раму. Технічні характеристики велосипеда компанія поки не розкриває, але, один з керівників Serial 1 Cycle, вже повідомив журналістам деякі подробиці.За словами топ-менеджера, велосипед отримає електродвигун, інтегрований в середню частину рами, і буде мати ремінний привід замість звичного ланцюга. При цьому ввімкнення мотора буде відбуватися лише після того, як власник двоколісного транспорту почне крутити педалі. Максимальна швидкість електровелосипеда складе 45 км/год.Дизайн електровелосипеда є присвятою першій моделі бренда Harley-Davidson Serial Number One.Старт продажів оригінальної новинки запланований на березень 2021 року, ціна велосипеда буде оголошена виробником пізніше.

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