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Harley-Davidson представила електровелосипед в ретро-дизайні. ФОТО

Harley-Davidson представила електровелосипед в ретро-дизайні. ФОТО
Знаменитий виробник мотоциклів Harley-Davidson оголосив про виділення нового підрозділу з розробки електричних велосипедів в окрему компанію під назвою Serial 1 Cycle.

Новий бренд тут же анонсував свій перший продукт, який став своєрідною присвятою культовому Harley-Davidson Serial Number One, випущеному у 1903 році, повідомляє канал 24 з посиланням на The Verge.

Harley-Davidson представила електровелосипед в ретро-дизайні. ФОТО


Особливості велосипеда

Дизайн новинки запозичив знакові елементи найстарішого мотоцикла бренду – білі шини, шкіряну обробку сідла і ручок на кермі, а також гладку чорну раму. Технічні характеристики велосипеда компанія поки не розкриває, але Аарон Френк, один з керівників Serial 1 Cycle, вже повідомив журналістам деякі подробиці.

Harley-Davidson представила електровелосипед в ретро-дизайні. ФОТО

За словами топ-менеджера, велосипед отримає електродвигун, інтегрований в середню частину рами, і буде мати ремінний привід замість звичного ланцюга. При цьому ввімкнення мотора буде відбуватися лише після того, як власник двоколісного транспорту почне крутити педалі. Максимальна швидкість електровелосипеда складе 45 км/год.

Harley-Davidson представила електровелосипед в ретро-дизайні. ФОТО

Дизайн електровелосипеда є присвятою першій моделі бренда Harley-Davidson Serial Number One.

Коли електровелосипед почнуть продавати
Старт продажів оригінальної новинки запланований на березень 2021 року, ціна велосипеда буде оголошена виробником пізніше.

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Теги: електровелосипед, Harley-Davidson
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