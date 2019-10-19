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Лучанин змагатиметься у двох дисциплінах на «Іграх Нескорених». ВІДЕО

Лучанин змагатиметься у двох дисциплінах на «Іграх Нескорених». ВІДЕО
29-річний лучанин Павло Ковальський, який торік потрапив до національної збірної Ігор нескорених, нині готується до всеукраїнської online-версії змагань між ветеранами АТО.

Реєстрація на "Ігри Нескорених 2.0 online" завершилася 31 жовтня, йдеться в сюжеті Суспільного. Ветеран АТО Павло Ковальський каже, що зареєструвався одразу, щойно дізнався про змагання. Здобути першість хоче у двох дисциплінах: стрільбі із лука та веслуванні на тренажері. Нині активно готується.

Вперше увійти до складу збірної "Ігор Нескорених" Павло намагався ще 2018-го. Потрапив у команду торік в жовтні. В травні 2020-го разом із ще 19-ма українськими ветеранами мав їхати на п'яті Ігри нескорених у Гаагу, Нідерланди.

"Попередньо "Ігри Нескорених" перенесли на травень-червень 2021 року. Пандемія коронавірусу усіх змусила жити в новому форматі. Тому учасники збірної, і я в тому ж числі, зараз усі в режимі підтримки форми в домашніх умовах", - розповів Павло.

Щоб підтримати ветеранів, які готувалися до поїздки в Гаагу оргкомітет національної збірної влаштував всеукраїнські ігри. Зі слів Павла Ковельського, зареєструватися на змаганнях міг кожен ветеран АТО/ООС.

"У цих іграх продубльовані майже всі дисципліни як і в нацвідборі до збірної. Через карантин ми усі не можемо зібратися в одному місці, а це чудовий варіант випробувати свої сили, покращити навички", - каже лучанин.

Для участі в "Іграх Нескорених 2.0 online" учасники мають самостійно обрати місце, де саме буде проходити його виступ чи підхід до снаряда. Записати на відео найвдалішу спробу і відправити в оргкомітет змагань. На сайті ігор опублікували відеоінструкцію для ветеранів.

Павло каже, що з місцем знімання результату у дисципліні зі стрільби з лука вже визначився: "Стріляти буду на території клубу "Луцькі соколи". Там же знаю будуть знімати свої результати ще кілька ветеранів з Волині, які зареєструвалися на ігри". Де виконати дисципліну з веслування на тренажері, спортсмен ще думає.

Як розповів Суспільному начальник Волинського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук, центр допомагає ветеранам підготуватися до виступів. Так, для Павла Ковальського дістали тренажер з веслування, на якому спортсмен нині готується до ігор вдома. Переможців online змагань оголосять в грудні.


Довідково: Павло Ковальський 2014-го у складі 51-ї ОМБр виконував бойові завдання оборонного та штурмового типу в районі населених пунктів Маріуполь, Савур-Могила, Степанівка, Григорівка, Петрівське, Мануйлівка та Тарани. 2015-го в складі 15-го окремого батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади брав участь в бойових діях в районі населених пунктів Дебальцеве та Чорнухіне. Отримав закриту черепно-мозкову травму під час ворожих артобстрілів та прямих танкових атак на захисні позиції українських військових в ході активної фази боїв за Дебальцеве з січня по лютий 2015 року.


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Теги: Ігри Нескорених, Павло Ковальський, тренування, підготовка, веслування
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