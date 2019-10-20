За спробу вкрасти порося на Волині судили підлітка





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень,- передає



Неповнолітній юнак посеред ночі, 6 вересня 2020 року, на території сільськогосподарського товариства через незачинене вікно проник у свинарник, де знаходились поросята віком близько 1,5 місяці. Впіймав одне із них та запхав у мішок.



Проте, коли хотів тікати з місця злочину його помітили та спіймали.



На суді підліток повністю визнав свою вину.



Зазначається, що він активно сприяв у розкритті злочину, відшкодував завдані збитки, вперше притягується до кримінальної відповідальності, тому суд ухвалив рішення про призначення йому іспитового строку, терміном на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі судили студента училища, який в селі Тихотин намагався викрасти порося з місцевого сільськогосподарського товариства.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень,- передає Район.Рожище Неповнолітній юнак посеред ночі, 6 вересня 2020 року, на території сільськогосподарського товариства через незачинене вікно проник у свинарник, де знаходились поросята віком близько 1,5 місяці. Впіймав одне із них та запхав у мішок.Проте, коли хотів тікати з місця злочину його помітили та спіймали.На суді підліток повністю визнав свою вину.Зазначається, що він активно сприяв у розкритті злочину, відшкодував завдані збитки, вперше притягується до кримінальної відповідальності, тому суд ухвалив рішення про призначення йому іспитового строку, терміном на один рік.

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