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За спробу вкрасти порося на Волині судили підлітка

За спробу вкрасти порося на Волині судили підлітка
У Рожищі судили студента училища, який в селі Тихотин намагався викрасти порося з місцевого сільськогосподарського товариства.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень,- передає Район.Рожище.

Неповнолітній юнак посеред ночі, 6 вересня 2020 року, на території сільськогосподарського товариства через незачинене вікно проник у свинарник, де знаходились поросята віком близько 1,5 місяці. Впіймав одне із них та запхав у мішок.

Проте, коли хотів тікати з місця злочину його помітили та спіймали.

На суді підліток повністю визнав свою вину.

Зазначається, що він активно сприяв у розкритті злочину, відшкодував завдані збитки, вперше притягується до кримінальної відповідальності, тому суд ухвалив рішення про призначення йому іспитового строку, терміном на один рік.

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Теги: порося, суд, підліток
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