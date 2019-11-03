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Померла відома волинська тележурналістка

Померла відома волинська тележурналістка
30 жовтня відійшла у вічність волинська журналістка, режисерка, сценаристка, авторка документальних фільмів Людмила Чернєцова.

Про це у facebook повідомив її брат Віктор Чернєцов.

«Багато хто знав її як тележурналістку і редакторку програм на Волинському телебаченні. Вона була неодноразовим призером і володарем гран-прі міжнародних конкурсів документальних фільмів. Пішла і понесла з собою масу творчих планів та ідей. Вона дуже хотіла жити та творити. Завжди була рада поділитися своїми великими творчими планами та досвідом. Світла та відкрита людина! Нам тепер буде дуже її не вистачати!..» – написав Віктор.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

Померла відома волинська тележурналістка

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Теги: журналістка, Людмила Чернєцова
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