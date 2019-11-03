Померла відома волинська тележурналістка
Сьогодні, 21:43
30 жовтня відійшла у вічність волинська журналістка, режисерка, сценаристка, авторка документальних фільмів Людмила Чернєцова.
Про це у facebook повідомив її брат Віктор Чернєцов.
«Багато хто знав її як тележурналістку і редакторку програм на Волинському телебаченні. Вона була неодноразовим призером і володарем гран-прі міжнародних конкурсів документальних фільмів. Пішла і понесла з собою масу творчих планів та ідей. Вона дуже хотіла жити та творити. Завжди була рада поділитися своїми великими творчими планами та досвідом. Світла та відкрита людина! Нам тепер буде дуже її не вистачати!..» – написав Віктор.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це у facebook повідомив її брат Віктор Чернєцов.
«Багато хто знав її як тележурналістку і редакторку програм на Волинському телебаченні. Вона була неодноразовим призером і володарем гран-прі міжнародних конкурсів документальних фільмів. Пішла і понесла з собою масу творчих планів та ідей. Вона дуже хотіла жити та творити. Завжди була рада поділитися своїми великими творчими планами та досвідом. Світла та відкрита людина! Нам тепер буде дуже її не вистачати!..» – написав Віктор.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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