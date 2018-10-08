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У Луцьку неодноразово судимий чоловік обікрав храм

У Луцьку неодноразово судимий чоловік обікрав храм
В обласному центрі Волині обікрали Храм Всіх Святих Землі Волинської. Зокрема, злодій поцупив з території храму мідний кабель на понад 10 тисяч гривень.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Так, протягом двох днів, 22 та 27 березня, неодноразово судимий чоловік проникав на територію Храму Всіх Святих Землі Волинської, що на проспекті Соборності, звідки крав мідний кабель. Загальна сума викраденого – 11 тисяч 140 гривень.

У суді крадій свою вину визнав, розкаявся та просив суворо його не карати.

Тож суд призначив йому покарання у виді 3,5 року позбавлення волі, змінивши на два роки умовного.

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Теги: храм, судимий, кабель, крадіжка, суд
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