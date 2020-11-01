Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях
Сьогодні, 07:23
В Ізраїлі розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях.
Про це пишуть Факти.
У першому етапі братимуть участь 80 добровольців, у грудні кількість збільшиться до 960. Якщо все пройде за планом, у квітні-травні залучать 30 тис. охочих.
Виробник препарату – Ізраїльський інститут біологічних досліджень, підконтрольний Міністерству оборони. До цього тестування проводили на тваринах, наразі настав час перейти на наступний етап.
Якщо випробування виявляться успішними, препарат буде доступним для населення вже влітку.
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Про це пишуть Факти.
У першому етапі братимуть участь 80 добровольців, у грудні кількість збільшиться до 960. Якщо все пройде за планом, у квітні-травні залучать 30 тис. охочих.
Виробник препарату – Ізраїльський інститут біологічних досліджень, підконтрольний Міністерству оборони. До цього тестування проводили на тваринах, наразі настав час перейти на наступний етап.
Якщо випробування виявляться успішними, препарат буде доступним для населення вже влітку.
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