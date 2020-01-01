Телефонному шахраєві, який видурив у жертви 8 тисяч гривень, суд призначив громадські роботи





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, 23 вересня уродженець Луганської області зателефонував на стаціонарний номер потерпілої та, представившись працівником правоохоронного органу, збрехав, що її син спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждала вагітна жінка, тому для проведення операції потрібно передати 20 тисяч гривень. В підсумку шахрай отримав від обманутої жінки лише 8 тисяч.



У суді обвинувачений не заперечував свою вину. Справу розглянули за спрощеною процедурою. Тож суд призначив телефонному злочинцю покарання у виді 200 годин громадських робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині уродженець Луганщини видурив у жінки 8 тисяч гривень, представившись поліцейським. Він зателефонував їй на стаціонарний телефон та повідомив, що її син вчинив ДТП, в якій постраждала вагітна жінка. За рішенням суду телефонний шахрай отримав покарання у виді 200 годин громадських робіт.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, 23 вересня уродженець Луганської області зателефонував на стаціонарний номер потерпілої та, представившись працівником правоохоронного органу, збрехав, що її син спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждала вагітна жінка, тому для проведення операції потрібно передати 20 тисяч гривень. В підсумку шахрай отримав від обманутої жінки лише 8 тисяч.У суді обвинувачений не заперечував свою вину. Справу розглянули за спрощеною процедурою. Тож суд призначив телефонному злочинцю покарання у виді 200 годин громадських робіт.

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