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В майже 600 мільйонів гривень обійдеться ремонт двох ділянок дороги на Волині

В майже 600 мільйонів гривень обійдеться ремонт двох ділянок дороги на Волині
На реконструкцію двох відрізків автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін) планують витратити майже 660 мільйонів гривень.

Про це пишуть Волинські новини.

Відкриті торги для пошуку підрядника 22 жовтня оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 22 листопада. Аукціон розпочнеться 28 грудня.

Йдеться про два тендери:

- на реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці між 451-м і 454-м кілометрами у Волинській області. Очікувана вартість – 268 423 579 гривень;

- на реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці між 474-м і 478-м кілометрами у Волинській області. Очікувана вартість становить 315 814 040 гривень.

Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних робіт, обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі двох асфальтоукладальників, 10 дорожніх котків, трьох автомобільних кранів, шести бортових машин, 10 автосамоскидів, двох автогудернаторів, чотирьох автогрейдерів, п’яти екскаваторів і п’яти бульдозерів.

Реконструкцію дороги мають завершити до 31 грудня 2021 року.

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Теги: дорога, ремонт, тендер
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