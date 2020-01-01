В майже 600 мільйонів гривень обійдеться ремонт двох ділянок дороги на Волині





Про це пишуть



Відкриті торги для пошуку підрядника 22 жовтня оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 22 листопада. Аукціон розпочнеться 28 грудня.



Йдеться про два тендери:



- на реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці між 451-м і 454-м кілометрами у Волинській області. Очікувана вартість – 268 423 579 гривень;



- на реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці між 474-м і 478-м кілометрами у Волинській області. Очікувана вартість становить 315 814 040 гривень.



Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних робіт, обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі двох асфальтоукладальників, 10 дорожніх котків, трьох автомобільних кранів, шести бортових машин, 10 автосамоскидів, двох автогудернаторів, чотирьох автогрейдерів, п’яти екскаваторів і п’яти бульдозерів.



Реконструкцію дороги мають завершити до 31 грудня 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На реконструкцію двох відрізків автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін) планують витратити майже 660 мільйонів гривень.Про це пишуть Волинські новини Відкриті торги для пошуку підрядника 22 жовтня оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 22 листопада. Аукціон розпочнеться 28 грудня.Йдеться про два тендери:- на реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці між 451-м і 454-м кілометрами у Волинській області. Очікувана вартість – 268 423 579 гривень;- на реконструкцію автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці між 474-м і 478-м кілометрами у Волинській області. Очікувана вартість становить 315 814 040 гривень.Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних робіт, обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі двох асфальтоукладальників, 10 дорожніх котків, трьох автомобільних кранів, шести бортових машин, 10 автосамоскидів, двох автогудернаторів, чотирьох автогрейдерів, п’яти екскаваторів і п’яти бульдозерів.Реконструкцію дороги мають завершити до 31 грудня 2021 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію