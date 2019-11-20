П’ять годин на прогулянці та толерантність до інших: як виховують дітей у садочках Швеції





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Батьки не виховують дітей самі

Звичайна шведська сім'я – це пара дорослих і в середньому одна-дві дитини, хоча сім'ї з трьома-чотирма дітьми теж далеко не рідкість.



Проте, в країні є так зване правило, що і мама, і тато мають працювати, тобто отримувати постійний дохід. Тому дітей завжди влаштовують у дитячі садочки. На сьогодні в Швеції близько 80 % дітей у віці від одного до п’яти років ходять до садочків.



Тож очевидно, що якщо "еталоном" є зайнятість дорослих, то робота якісних і доступних усім дитячих садочків стає пріоритетом в країні. До того ж діти там проводять не менше часу, ніж із батьками.



Як виховують дітей у Швеції

Згідно з Конституцією, освіта в Швеції безкоштовна, проте дитячі садки – ні. Тому це "розбиває" дошкільний період на два етапи: власне дитсадковий — від одного до п’яти років і підготовчий або "нульовий" клас.



Цікаво, що у Швеції діє два правила:



- якщо хтось із батьків безробітний, то сім'я не має права користуватися послугою дитячого садка — ні муніципального, ні приватного;

- фактично в обов'язковому порядку, а тому безкоштовно, дитина має відвідувати дитсадок 15 годин на тиждень "для соціалізації".



У дитячих садочках з трьох-чотирьох вихователів групи двоє повинні мати вищу педагогічну освіту. А кількість дітей у групі може коливатися від 8 до 20.



Цікаво, що діти в дитячих садках не менш ніж 4-5 годин (із 7—9 в день) проводять на вулиці. Незалежно від наявності дитячих майданчиків, на території, два-три рази на тиждень група виходить у похід околицями.



Діти ходять на муніципальний дитячий майданчик, галявину в лісі, місце для відпочинку в будь-якому сквері, якесь тематичне місце. Зазначимо, що на прогулянки беруть і тих, хто ще не вміє ходити. Їх везуть у дитячих візочках. Окрім того дощ, сніг, мороз чи спека – це не привід скасувати 5-годинне перебування на свіжому повітрі, жодні погодні катаклізми не скасовують дитячих прогулянок.



Для чого дітям такі прогулянки?

Під час цього діти вчаться поводитися на вулиці, переходити проїжджу частину дороги, спілкуватися в групах тощо. Нерідко практикується їжа на свіжому повітрі. Так, найчастіше саме на вулиці діти їдять те, що батьки поклали у «ланч-бокси».



Також у дитячих садочках зведено до мінімуму використання деяких видів медикаментів, особливо антибіотиків.



Толерантність: дорослі не можуть наказувати

Духом виховання в дитячому садку є дотримання цінностей поваги до особистості, свобод та толерантності. Зокрема, гендерної.



Тому у шведських дитсадках відсутній акцент у ставленні до хлопчиків і дівчаток на кшталт зауважень: "Як тобі не соромно плакати, ти ж хлопчик", "Чому ти не граєшся ляльками, ти ж дівчинка" тощо.



Цікаво й те, що діти з особливими потребами виховуються і навчаються разом з іншими. А якщо такі діти потребують додаткової уваги, то в групу додають асистента вихователя.



У садочках тиск чи грубість стосовно дітей є неприпустимими. Замість цього вихователі застосовують практики, базовані на знаннях дитячої психології чи на м'якій випереджальній протидії. Цей принцип поширюється й на режим дня. Наприклад, якщо діти не хочуть або не можуть заснути, то їх не змушують. Поки інші сплять, їм читають книжки або розповідають щось цікаве.



А вихователі та викладачі завжди сповнені позитивним настроєм, привітні, відкриті і дуже комунікабельні з дітьми. Їм подобається своя робота і вони люблять дітей. Водночас атмосфера серед дорослих у садочку також відкрита й та толерантна.



Основи: вміти користуватися "спільним благом"

Садочок закладає дітям основи культури громадянина:



- ніде і за жодних обставин не можна брати чужу річ чи їжу;

- прибирати за собою місце гри або малювання;

- прибирати у спільному туалеті після користування;

- уважність до потреб інших;

- навички комунікації з незнайомцями і вміння вести люб'язні розмови;

- користування столовим приладдям із трьох років тощо.



Скільки коштує навчання в дитсадку?

У Швеції функціонують муніципальні і приватні дитсадки, власне, як і школи. Загалом, дитячі садки до підготовчого класу в Швеції платні. Утім, розмір цієї плати залежить від загального доходу сім'ї та кількості дітей.



Так, максимальний розмір плати в муніципалітетах Стокгольма становить близько євро 135 на місяць. Але варто згадати, що тим сім'ям, в яких хоча б один із батьків сплачує податки, Швеція надає щомісячну дитячу допомогу в розмірі 100 євро на дитину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитсадках Швеції дітей змалку привчають, що ніде і за жодних обставин не можна брати чужі речі, а також навчають прибирати за собою. При цьому вихователеві не дозволяється командувати й наказувати дітям.Видання Texty.org підготувало кілька важливих і цікавих фактів про те, як виховують дітей у садочках Швеції.Звичайна шведська сім'я – це пара дорослих і в середньому одна-дві дитини, хоча сім'ї з трьома-чотирма дітьми теж далеко не рідкість.Проте, в країні є так зване правило, що і мама, і тато мають працювати, тобто отримувати постійний дохід. Тому дітей завжди влаштовують у дитячі садочки. На сьогодні в Швеції близько 80 % дітей у віці від одного до п’яти років ходять до садочків.Тож очевидно, що якщо "еталоном" є зайнятість дорослих, то робота якісних і доступних усім дитячих садочків стає пріоритетом в країні. До того ж діти там проводять не менше часу, ніж із батьками.Згідно з Конституцією, освіта в Швеції безкоштовна, проте дитячі садки – ні. Тому це "розбиває" дошкільний період на два етапи: власне дитсадковий — від одного до п’яти років і підготовчий або "нульовий" клас.Цікаво, що у Швеції діє два правила:- якщо хтось із батьків безробітний, то сім'я не має права користуватися послугою дитячого садка — ні муніципального, ні приватного;- фактично в обов'язковому порядку, а тому безкоштовно, дитина має відвідувати дитсадок 15 годин на тиждень "для соціалізації".У дитячих садочках з трьох-чотирьох вихователів групи двоє повинні мати вищу педагогічну освіту. А кількість дітей у групі може коливатися від 8 до 20.Цікаво, що діти в дитячих садках не менш ніж 4-5 годин (із 7—9 в день) проводять на вулиці. Незалежно від наявності дитячих майданчиків, на території, два-три рази на тиждень група виходить у похід околицями.Діти ходять на муніципальний дитячий майданчик, галявину в лісі, місце для відпочинку в будь-якому сквері, якесь тематичне місце. Зазначимо, що на прогулянки беруть і тих, хто ще не вміє ходити. Їх везуть у дитячих візочках. Окрім того дощ, сніг, мороз чи спека – це не привід скасувати 5-годинне перебування на свіжому повітрі, жодні погодні катаклізми не скасовують дитячих прогулянок.Під час цього діти вчаться поводитися на вулиці, переходити проїжджу частину дороги, спілкуватися в групах тощо. Нерідко практикується їжа на свіжому повітрі. Так, найчастіше саме на вулиці діти їдять те, що батьки поклали у «ланч-бокси».Також у дитячих садочках зведено до мінімуму використання деяких видів медикаментів, особливо антибіотиків.Духом виховання в дитячому садку є дотримання цінностей поваги до особистості, свобод та толерантності. Зокрема, гендерної.Тому у шведських дитсадках відсутній акцент у ставленні до хлопчиків і дівчаток на кшталт зауважень: "Як тобі не соромно плакати, ти ж хлопчик", "Чому ти не граєшся ляльками, ти ж дівчинка" тощо.Цікаво й те, що діти з особливими потребами виховуються і навчаються разом з іншими. А якщо такі діти потребують додаткової уваги, то в групу додають асистента вихователя.У садочках тиск чи грубість стосовно дітей є неприпустимими. Замість цього вихователі застосовують практики, базовані на знаннях дитячої психології чи на м'якій випереджальній протидії. Цей принцип поширюється й на режим дня. Наприклад, якщо діти не хочуть або не можуть заснути, то їх не змушують. Поки інші сплять, їм читають книжки або розповідають щось цікаве.А вихователі та викладачі завжди сповнені позитивним настроєм, привітні, відкриті і дуже комунікабельні з дітьми. Їм подобається своя робота і вони люблять дітей. Водночас атмосфера серед дорослих у садочку також відкрита й та толерантна.Основи: вміти користуватися "спільним благом"Садочок закладає дітям основи культури громадянина:- ніде і за жодних обставин не можна брати чужу річ чи їжу;- прибирати за собою місце гри або малювання;- прибирати у спільному туалеті після користування;- уважність до потреб інших;- навички комунікації з незнайомцями і вміння вести люб'язні розмови;- користування столовим приладдям із трьох років тощо.У Швеції функціонують муніципальні і приватні дитсадки, власне, як і школи. Загалом, дитячі садки до підготовчого класу в Швеції платні. Утім, розмір цієї плати залежить від загального доходу сім'ї та кількості дітей.Так, максимальний розмір плати в муніципалітетах Стокгольма становить близько євро 135 на місяць. Але варто згадати, що тим сім'ям, в яких хоча б один із батьків сплачує податки, Швеція надає щомісячну дитячу допомогу в розмірі 100 євро на дитину.

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