Курс валют у Луцьку на 2 листопада
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.346, а продаж – 28.626.
Євро при купівлі становить – 32.943, продажу – 33.499.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.761, продаж – 7.413.
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Євро при купівлі становить – 32.943, продажу – 33.499.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.761, продаж – 7.413.
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