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Курс валют у Луцьку на 2 листопада

Курс валют у Луцьку на 2 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.346, а продаж – 28.626.

Євро при купівлі становить – 32.943, продажу – 33.499.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.761, продаж – 7.413.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, листопад, гроші
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