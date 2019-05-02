вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу від вогню рятували дві будівлі

На Волині за добу від вогню рятували дві будівлі
На Волині протягом доби рятувальники двічі гасили пожежі будівель.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Так, 31 жовтня о 12:52 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді у місті Камені-Каширському. За викликом через 2 хвилини прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та подали на гасіння ствол першої допомоги. Завдяки оперативним діям пожежу ліквідували о 13:14. В ході з’ясування всіх обставин події встановлено, що імовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем мами власника господарства. Вогонь частково пошкодив дерев’яні перегородки та стелю будівлі.

Того ж дня приблизно о 20-й годині трапилась пожежа в селі Навіз Рожищенського району. За тривожним повідомленням о 20:03 до місця події виїхали рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище та сільська команда місцевої пожежної охорони. На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних пожежних стволи та спільними зусиллями змогли пожежу локалізували о 20:50, а ще через 15 хвилин її ліквідували. Вогонь пошкодив 20 м кв перекриття будинку, речі домашнього вжитку, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі від електроприладу.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, рятувальники, волинь, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 2 листопада
Сьогодні, 09:10
На Волині за добу від вогню рятували дві будівлі
Сьогодні, 09:07
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:56
На Волині побільшало «червоних зон» карантину
Сьогодні, 08:47
Телефонному шахраєві, який видурив у жертви 8 тисяч гривень, суд призначив громадські роботи
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
02 травень, 2019, 13:40
Волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж Волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж
30 вересень, 2016, 13:45
На Волині горів автомобіль На Волині горів автомобіль
27 жовтень, 10:10
У місті на Волині горів житловий будинок У місті на Волині горів житловий будинок
27 жовтень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 2 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
На Волині за добу від вогню рятували дві будівлі
Сьогодні, 09:07
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:56
 0
На Волині побільшало «червоних зон» карантину
Сьогодні, 08:47
 0
Телефонному шахраєві, який видурив у жертви 8 тисяч гривень, суд призначив громадські роботи
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8