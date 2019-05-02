На Волині за добу від вогню рятували дві будівлі

На Волині протягом доби рятувальники двічі гасили пожежі будівель.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Так, 31 жовтня о 12:52 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді у місті Камені-Каширському. За викликом через 2 хвилини прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та подали на гасіння ствол першої допомоги. Завдяки оперативним діям пожежу ліквідували о 13:14. В ході з’ясування всіх обставин події встановлено, що імовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем мами власника господарства. Вогонь частково пошкодив дерев’яні перегородки та стелю будівлі.Того ж дня приблизно о 20-й годині трапилась пожежа в селі Навіз Рожищенського району. За тривожним повідомленням о 20:03 до місця події виїхали рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище та сільська команда місцевої пожежної охорони. На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних пожежних стволи та спільними зусиллями змогли пожежу локалізували о 20:50, а ще через 15 хвилин її ліквідували. Вогонь пошкодив 20 м кв перекриття будинку, речі домашнього вжитку, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі від електроприладу.