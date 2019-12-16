Курс лікування на місяць коштує 30 тисяч: 20-річному хлопцю потрібна допомога у боротьбі з онкологією
Сьогодні, 09:30
20-річному уродженцю міста Курахово Донецької області Семену Цикорському, який завершив навчання у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій та мешкає разом із дружиною у Луцьку, потрібна допомога небайдужих.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив Семен Цикорський.
Як зазначає хлопець, він пройшов 8 курсів хіміотерапії, 3 з яких йому призначили в Національному інституті раку в Києві. У п’ятницю, 18 вересня, комп’ютерна томографія показала, що його стан погіршився, метастази збільшились на 2 мм. Попереднє КТ показувало в лівій легені 10*9, а стало 12*10мм, у правій легені було 5мм, а вже – 7мм.
Семена Цикорського перевели на таблетовану хімію, яка коштує 30 тисяч на місяць. Її треба пити 3 місяці, а це – 90 тисяч.
«Завдяки вашій допомозі ми назбирали на 2 такі упаковки. Вистачить на місяць. На наступні місяці залишилося зібрати 48 тисяч гривень. Переривати їх пити не можна. Дякую кожному за репости і допомогу», – зазначає хлопець на своїй сторінці у фейсбуці.
Як повідомлялося раніше, 10 липня, під час чергової томографії, лікарі виявили у Семена Цикорського метастази у легенях.
Не зважаючи на досить юний вік, на долю хлопця випали неабиякі випробування – у нього діагностували онкологію останньої, четвертої стадії. Важке захворювання перевернуло світ Семена з ніг на голову, і хто-зна, як би усе могло закінчитися, якби пліч-о-пліч зі своїм коханим не вела мужню боротьбу за право жити його дружина Анна, яка вийшла заміж за молодого чоловіка, знаючи про складну недугу.
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З його слів, він і досі вірить, що з Богом у серці можливо все.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк – 5168 7573 9485 5334
Альфа Банк – 4102 3212 5045 4831 Ощадбанк – 5167 4901 4461 0962 Monobank – 4441 1144 2143 2913 Отримувач – Цикорський Семен Станіславович.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив Семен Цикорський.
Як зазначає хлопець, він пройшов 8 курсів хіміотерапії, 3 з яких йому призначили в Національному інституті раку в Києві. У п’ятницю, 18 вересня, комп’ютерна томографія показала, що його стан погіршився, метастази збільшились на 2 мм. Попереднє КТ показувало в лівій легені 10*9, а стало 12*10мм, у правій легені було 5мм, а вже – 7мм.
Семена Цикорського перевели на таблетовану хімію, яка коштує 30 тисяч на місяць. Її треба пити 3 місяці, а це – 90 тисяч.
«Завдяки вашій допомозі ми назбирали на 2 такі упаковки. Вистачить на місяць. На наступні місяці залишилося зібрати 48 тисяч гривень. Переривати їх пити не можна. Дякую кожному за репости і допомогу», – зазначає хлопець на своїй сторінці у фейсбуці.
Як повідомлялося раніше, 10 липня, під час чергової томографії, лікарі виявили у Семена Цикорського метастази у легенях.
Не зважаючи на досить юний вік, на долю хлопця випали неабиякі випробування – у нього діагностували онкологію останньої, четвертої стадії. Важке захворювання перевернуло світ Семена з ніг на голову, і хто-зна, як би усе могло закінчитися, якби пліч-о-пліч зі своїм коханим не вела мужню боротьбу за право жити його дружина Анна, яка вийшла заміж за молодого чоловіка, знаючи про складну недугу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Історія перемоги і великого кохання: як луцький студент здолав рак 4-ої стадії
З його слів, він і досі вірить, що з Богом у серці можливо все.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк – 5168 7573 9485 5334
Альфа Банк – 4102 3212 5045 4831 Ощадбанк – 5167 4901 4461 0962 Monobank – 4441 1144 2143 2913 Отримувач – Цикорський Семен Станіславович.
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