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Від сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусу

Від сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусу
У понеділок, 2 листопада, розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я із протидії COVID-19.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише ТСН.

"Сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Відтепер кожен громадянин України, у якого виникає питання стосовно COVID-19, може зателефонувати незалежно від того, де він перебуває, й отримати відповідну інформацію", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19, він працюватиме цілодобово.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголосив на тому, що не варто при коронавірусі приймати антибіотики без призначення лікаря. Лікарі стверджують, що "профілактичне" лікування антибіотиками, як показує практика, неефективне та навіть небезпечне.

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Теги: контакт-центр, МОЗ, коронавірус
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