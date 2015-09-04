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У Володимирі під мерією підприємці влаштували акцію протесту. ФОТО

У Володимирі під мерією підприємці влаштували акцію протесту. ФОТО
2-го листопада у Володимирі-Волинському під міською радою зібралися підприємці. Акція була анонсованою.

Про це повідомляє "Буг".

Причина зібрання – вимагали від влади міста прийняти рішення, яким би могли керуватися правоохоронні органи, щоб припинити складання протоколів про порушення підприємцями карантину у Володимирі, який знаходиться у “червоній зоні”. Як виявилося раніше, рішення міської комісії ТЕБ і НС для поліції не має сили.

Підприємці просять скликати сесію міськради, адже потрібне рішення органу місцевого самоврядування про пом’якшення у Володимирі-Волинському, який знаходиться у червоній зоні, заходів карантину.

Нагадаємо, попри рішення міської комісії ТЕБ і НС, поліція почала минулого тижня складати на місцевих підприємців протоколи за порушення правил карантину, керуючись постановою Кабінету Міністрів. Як зазначили БУГу, правоохоронці не можуть діяти згідно з рішенням міської комісії, адже її рішення не має такої сили.

За словами депутата міськради та підприємеця Сергія Радкевича, вони з ініціативною групою ходили кілька разів до мера, проте відповіді, чи скликатиме сесію чи ні, так не отримали. Тому підприємці зібралися під міською радою, щоб їх почули.

Підприємці дали міському голові час до середи, щоб скликати сесію або дати офіційну відмову. Тоді це можуть зробити його заступники, говорить Радкевич.

У Володимирі під мерією підприємці влаштували акцію протесту. ФОТО
У Володимирі під мерією підприємці влаштували акцію протесту. ФОТО
У Володимирі під мерією підприємці влаштували акцію протесту. ФОТО

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Теги: Володимир, червона зона, підприємці, протоколи
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