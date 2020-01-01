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Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада

Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада
За останню добу, 2 листопада, на Волині зареєстрували 199 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 22 особи. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцький район – 1).

Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 20, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 36, Горохівський район – 8, Іваничівський район – 8, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 25, Локачинський район – 5, Любомльський район – 9, Любешівський район – 4, Луцький район – 11, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 11, Рожищенський район – 9, Турійський район – 17.

Станом на 2 листопада в області зареєстрували 13983 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 764 у дітей та 1340 у медичних працівників. Одужало 7865 осіб, з них 475 дітей та 919 медичних працівники. 273 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 3243 (в т. ч. 79 летальних)
Луцький район – 1201 (в т. ч. 23 летальних)
м. Нововолинськ – 1180 (в т. ч. 24 летальних)
Володимир-Волинський район – 1231 (в т. ч. 13 летальних)
Горохівський район – 634 (в т. ч. 14 летальних)
Іваничівський район – 351 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 527 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1334 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 1212 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 183
Любомльський район – 333 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 473 (в т. ч. 9 летальних)
Маневицький район – 647 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 428 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район – 348 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район – 188 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 341 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район – 129 (в т. ч. 2 летальних)

За попередню добу надійшло 199 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 78578 осіб. За останню добу обстежили 1177 осіб.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, статистика, хвороба, смерть, вірус
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