Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада





Про це



Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 20, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 36, Горохівський район – 8, Іваничівський район – 8, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 25, Локачинський район – 5, Любомльський район – 9, Любешівський район – 4, Луцький район – 11, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 11, Рожищенський район – 9, Турійський район – 17.



Станом на 2 листопада в області зареєстрували 13983 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 764 у дітей та 1340 у медичних працівників. Одужало 7865 осіб, з них 475 дітей та 919 медичних працівники. 273 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 3243 (в т. ч. 79 летальних)

Луцький район – 1201 (в т. ч. 23 летальних)

м. Нововолинськ – 1180 (в т. ч. 24 летальних)

Володимир-Волинський район – 1231 (в т. ч. 13 летальних)

Горохівський район – 634 (в т. ч. 14 летальних)

Іваничівський район – 351 (в т. ч. 8 летальних)

Камінь-Каширський район – 527 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1334 (в т. ч. 18 летальних)

Ковельський район – 1212 (в т. ч. 25 летальних)

Локачинський район – 183

Любомльський район – 333 (в т. ч. 1 летальний)

Любешівський район – 473 (в т. ч. 9 летальних)

Маневицький район – 647 (в т. ч. 16 летальних)

Ратнівський район – 428 (в т.ч. 12 летальних)

Рожищенський район – 348 (в т. ч. 11 летальних)

Старовижівський район – 188 (в т.ч. 3 летальних)

Турійський район – 341 ( в т. ч. 4 летальний)

Шацький район – 129 (в т. ч. 2 летальних)



За попередню добу надійшло 199 повідомлень про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 78578 осіб. За останню добу обстежили 1177 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу, 2 листопада, на Волині зареєстрували 199 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 22 особи. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцький район – 1).Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 20, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 36, Горохівський район – 8, Іваничівський район – 8, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 25, Локачинський район – 5, Любомльський район – 9, Любешівський район – 4, Луцький район – 11, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 11, Рожищенський район – 9, Турійський район – 17.Станом на 2 листопада в області зареєстрували 13983 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 764 у дітей та 1340 у медичних працівників. Одужало 7865 осіб, з них 475 дітей та 919 медичних працівники. 273 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).м. Луцьк – 3243 (в т. ч. 79 летальних)Луцький район – 1201 (в т. ч. 23 летальних)м. Нововолинськ – 1180 (в т. ч. 24 летальних)Володимир-Волинський район – 1231 (в т. ч. 13 летальних)Горохівський район – 634 (в т. ч. 14 летальних)Іваничівський район – 351 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район – 527 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1334 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район – 1212 (в т. ч. 25 летальних)Локачинський район – 183Любомльський район – 333 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район – 473 (в т. ч. 9 летальних)Маневицький район – 647 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район – 428 (в т.ч. 12 летальних)Рожищенський район – 348 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район – 188 (в т.ч. 3 летальних)Турійський район – 341 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район – 129 (в т. ч. 2 летальних)За попередню добу надійшло 199 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 78578 осіб. За останню добу обстежили 1177 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію