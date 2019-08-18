На ремонт однієї ділянки дороги на Волині витратять 220 мільйонів гривень





Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, повідомляють



Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 листопада 2020 року. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 4 січня 2021 року.



Мова йде відразу про два тендери:



– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 26,89 кілометра до 47,2 кілометра. Очікувана вартість робіт становить 128,926 мільйона гривень;



– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 47,2 кілометра до 60,7 кілометра. Очікувана вартість – 91,022 мільйона гривень.



Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема асфальтоукладальника, фрези, трьох дорожніх котків, автогрейдера, трьох машин для перевезення матеріалів, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.



Поточний середній ремонт траси планують закінчити до кінця 2021 року.



Відзначимо, що раніше Служба автомобільних доріг у Волинській області оголошувала тендер на ремонт ділянок цієї ж дороги між 119 і 130 кілометрами траси. Тоді вартість робіт оцінили у 5,5 мільйона. Однак торги відмінили через «неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель».



Згодом було оголошено тендер на ремонт цієї траси на відрізку між 96,4 і 107,2 кілометрами дороги, очікуваною вартістю 33,125 мільйона. Тоді на торгах перемогло ПрАТ «Ковельське ШБУ-63», яке запропонувало найменшу ціну – 30,398 мільйона гривень.

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