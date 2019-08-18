На ремонт однієї ділянки дороги на Волині витратять 220 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:10
На Волині запланований поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14.
Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, повідомляють Волинські Новини.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 листопада 2020 року. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 4 січня 2021 року.
Мова йде відразу про два тендери:
– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 26,89 кілометра до 47,2 кілометра. Очікувана вартість робіт становить 128,926 мільйона гривень;
– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 47,2 кілометра до 60,7 кілометра. Очікувана вартість – 91,022 мільйона гривень.
Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема асфальтоукладальника, фрези, трьох дорожніх котків, автогрейдера, трьох машин для перевезення матеріалів, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Поточний середній ремонт траси планують закінчити до кінця 2021 року.
Відзначимо, що раніше Служба автомобільних доріг у Волинській області оголошувала тендер на ремонт ділянок цієї ж дороги між 119 і 130 кілометрами траси. Тоді вартість робіт оцінили у 5,5 мільйона. Однак торги відмінили через «неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель».
Згодом було оголошено тендер на ремонт цієї траси на відрізку між 96,4 і 107,2 кілометрами дороги, очікуваною вартістю 33,125 мільйона. Тоді на торгах перемогло ПрАТ «Ковельське ШБУ-63», яке запропонувало найменшу ціну – 30,398 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, повідомляють Волинські Новини.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 листопада 2020 року. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 4 січня 2021 року.
Мова йде відразу про два тендери:
– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 26,89 кілометра до 47,2 кілометра. Очікувана вартість робіт становить 128,926 мільйона гривень;
– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 47,2 кілометра до 60,7 кілометра. Очікувана вартість – 91,022 мільйона гривень.
Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема асфальтоукладальника, фрези, трьох дорожніх котків, автогрейдера, трьох машин для перевезення матеріалів, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Поточний середній ремонт траси планують закінчити до кінця 2021 року.
Відзначимо, що раніше Служба автомобільних доріг у Волинській області оголошувала тендер на ремонт ділянок цієї ж дороги між 119 і 130 кілометрами траси. Тоді вартість робіт оцінили у 5,5 мільйона. Однак торги відмінили через «неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель».
Згодом було оголошено тендер на ремонт цієї траси на відрізку між 96,4 і 107,2 кілометрами дороги, очікуваною вартістю 33,125 мільйона. Тоді на торгах перемогло ПрАТ «Ковельське ШБУ-63», яке запропонувало найменшу ціну – 30,398 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку патрульні розшукали 12-річного хлопця, який пішов гуляти і не повернувся додому
Сьогодні, 11:27
На ремонт однієї ділянки дороги на Волині витратять 220 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:10
Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада
Сьогодні, 10:58