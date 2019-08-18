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На ремонт однієї ділянки дороги на Волині витратять 220 мільйонів гривень

На ремонт однієї ділянки дороги на Волині витратять 220 мільйонів гривень
На Волині запланований поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області, повідомляють Волинські Новини.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 листопада 2020 року. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 4 січня 2021 року.

Мова йде відразу про два тендери:

– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 26,89 кілометра до 47,2 кілометра. Очікувана вартість робіт становить 128,926 мільйона гривень;

– на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14 на ділянці від 47,2 кілометра до 60,7 кілометра. Очікувана вартість – 91,022 мільйона гривень.

Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема асфальтоукладальника, фрези, трьох дорожніх котків, автогрейдера, трьох машин для перевезення матеріалів, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Поточний середній ремонт траси планують закінчити до кінця 2021 року.

Відзначимо, що раніше Служба автомобільних доріг у Волинській області оголошувала тендер на ремонт ділянок цієї ж дороги між 119 і 130 кілометрами траси. Тоді вартість робіт оцінили у 5,5 мільйона. Однак торги відмінили через «неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель».

Згодом було оголошено тендер на ремонт цієї траси на відрізку між 96,4 і 107,2 кілометрами дороги, очікуваною вартістю 33,125 мільйона. Тоді на торгах перемогло ПрАТ «Ковельське ШБУ-63», яке запропонувало найменшу ціну – 30,398 мільйона гривень.

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Теги: ремонт дороги, 220 мільйонів, Волинь
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