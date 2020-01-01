Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Яковичі вул Жовтнева, 17-34
2. 09:00 - 17:00
Магазин,ФОП Шаріков, ТзОВ П’ятидні бригада с.Русів, ТОВ УКРЖИВПРОД с. Русів
Горохівський район
1
9:00 -17:00
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна, вул. Нова, вул. Зелена, вул. Молодіжна
2 ПЛ-10кВ Л79-02 до ЛР-249 9:00 – 17:00 Берестечківське СТ
ФГ "Кравця Г.Б."
Горохівський районний відділ освіти с. Лобачівка:
вул. Набережна,
вул. Незалежності
3 ПЛ-0.4кВ від КТП-142 9:00 – 17:00 ПОСП "Русь"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.Мирне :
вул.Миру
вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
с.Старосілля вул.Л.Українки, вул.Набережна
2. КТП-110 10:00 – 17:00 СГ ПП
"Відродження" с.Луковичі с.Луковичі – тракторна бригада
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-326 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Яровиця, вул. Фестивальна, вул. 40- річчя Перемоги, пров. Шевченка, пров. Фестивальний
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00
с. Сильне – пошта
ТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильне
вул.Л.Українки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 9:00-17:00
с. Сапогів - медпункт
с.Сапогів
вул.Киричука,
вул.Л.Українки,
3 ЗТП-112 10:00-15:00
Військкомат, Ківерцівський центр зайнятості населення, Ківерцівска МДПІ,ФОП Гриб О.А. – магазин,ФОП Крат О.І. - магазин
ФОП Міщук В.Г. - перукарня
ФОП Папаніна М.Н. - магазин
школа-гімназія №2
Релігійна громада Римо-католицької церкви м.Ківерці
вул.Горького,буд.1-25,
пров.Горького, вул.Тиверців 1-17, 6-30,
вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16(парні),
вул.Шопена, буд.15-27 , 22-40
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Комунальне некомерційне
підприємство Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Сільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
ФОП Шворак В.П, ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А, Собор архистратига Михаїла Української, православної церкви Київський патріархат, ФОП СачукА.В с.Нові Кошари
с.Кругель
с.Краснодубє
2. ПЛ-10кВ від Л.16-15
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО, ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка", ФО Шворак О.В.
Голобська с рада, Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В., Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, ФО Потапчук Ю.В.
Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
3. ПЛ-0,4кВ № КТП №502
9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-131
РУ-10 кВ, тр-р
Ремонт тр-ра 13:30-17:00 Центр науково-технічних послуг, «Системи Волині»,Кооператив «Промінь», «Спецрембуд-1»,«Вікно-центр», Музей історії Луцького братства
Брозька Хрестововоздвиденська релігійна громада
Бар «Форум», «Промбуд-6», Перукарня
Бар «Скіф», «Старий Тбілісі», Вишка «Київстар»
Кафе «Будівельник» вул. Ковельська, 1-11
вул. Конзилевича
вул. Руська
вул. Г. Гулевичівни
вул. Караїмська (частково)
вул. Д. Галицького (частково)
2. ТП-557
ІІ-СШ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 11:00-13:00 ФОП Косенко вул. Іващенка, 2, 4
вул. Чорновола, 40
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 ЗТП-69 9:00 – 17:00 МПП "Криниця",Цех виробництва упоковочної тари ПП "Фолсаж", м. Любомль вул.: 1Травня, Приміська
2 ПЛ-04 КТП-412 9:00 – 17:00 с. Піща
Любешівський район
1. 10:00 -17:00
ДП «Любешівське ЛМГ» Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
1. 10:00-12:00
СП "Маневицьке ОПГХ" (склад-контора), Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (кантора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украіни (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінприміщення), Санітарно-епідеміологічна станція. смт. Маневичі
вул. Незалежності, 1.,
вул. Незалежності 1а.,
вул. Незалежності 1б.
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-311 13:00-15:00
ФОП Гейко В.О. (магазин «Калина»), Храм Живоносне джерело УПЦ, Маневицька селищна рада (дит.садок № 4), Маневицьке ВУЖКГ (башня № 3), Районний відділ освіти (школа № 2), ФОП Лучко Сергій Михайлович (готельний комплекс), смт. Маневичі
вул. Ст. Бойка;
вул. Некрасова, 1; 3
пр. Волі;
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул. Некрасова, 20-24, вул. Рябченюка 12, вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя , вул. Наливайко
вул. Сагайдачного, вул. Заводська 1,3,4
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
Вул.Паркова 2-24
Філатова 1-22, Л.Українки 1,2
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
7
ПЛ-0,4 кВ ТП-257
9:00-17:00 с. Городині церква, ФАП, клуб. с.Городині вул.Лісова, Гранична, Центральна, 14-30, 32-56,31-55.
Старовижівський район
1. 09-00 - 17-00
магазин с Сукачі повністю
2. 10-00 - 16-00
с.Сераховичі, вул. Лугова, Травнева, Червоноармійська.
Турійський район
1. 10:00-16:30 Ружинська с/р - водокачка
с. Ружин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Яковичі вул Жовтнева, 17-34
2. 09:00 - 17:00
Магазин,ФОП Шаріков, ТзОВ П’ятидні бригада с.Русів, ТОВ УКРЖИВПРОД с. Русів
Горохівський район
1
9:00 -17:00
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна, вул. Нова, вул. Зелена, вул. Молодіжна
2 ПЛ-10кВ Л79-02 до ЛР-249 9:00 – 17:00 Берестечківське СТ
ФГ "Кравця Г.Б."
Горохівський районний відділ освіти с. Лобачівка:
вул. Набережна,
вул. Незалежності
3 ПЛ-0.4кВ від КТП-142 9:00 – 17:00 ПОСП "Русь"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.Мирне :
вул.Миру
вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
с.Старосілля вул.Л.Українки, вул.Набережна
2. КТП-110 10:00 – 17:00 СГ ПП
"Відродження" с.Луковичі с.Луковичі – тракторна бригада
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-326 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Яровиця, вул. Фестивальна, вул. 40- річчя Перемоги, пров. Шевченка, пров. Фестивальний
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00
с. Сильне – пошта
ТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильне
вул.Л.Українки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 9:00-17:00
с. Сапогів - медпункт
с.Сапогів
вул.Киричука,
вул.Л.Українки,
3 ЗТП-112 10:00-15:00
Військкомат, Ківерцівський центр зайнятості населення, Ківерцівска МДПІ,ФОП Гриб О.А. – магазин,ФОП Крат О.І. - магазин
ФОП Міщук В.Г. - перукарня
ФОП Папаніна М.Н. - магазин
школа-гімназія №2
Релігійна громада Римо-католицької церкви м.Ківерці
вул.Горького,буд.1-25,
пров.Горького, вул.Тиверців 1-17, 6-30,
вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16(парні),
вул.Шопена, буд.15-27 , 22-40
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Комунальне некомерційне
підприємство Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Сільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
ФОП Шворак В.П, ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А, Собор архистратига Михаїла Української, православної церкви Київський патріархат, ФОП СачукА.В с.Нові Кошари
с.Кругель
с.Краснодубє
2. ПЛ-10кВ від Л.16-15
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО, ФОП Вегера С.В.
ФГ"Голобська Дарівка", ФО Шворак О.В.
Голобська с рада, Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Ковельське міжрайонне УВГ
ФО Чапко М.В., Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, ФО Потапчук Ю.В.
Голобське СТ смт.Голоби
с.Новий Мосир
с.Дарівка
с.Партизанське
с.Старий Мосир
3. ПЛ-0,4кВ № КТП №502
9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Корсак С.С м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-131
РУ-10 кВ, тр-р
Ремонт тр-ра 13:30-17:00 Центр науково-технічних послуг, «Системи Волині»,Кооператив «Промінь», «Спецрембуд-1»,«Вікно-центр», Музей історії Луцького братства
Брозька Хрестововоздвиденська релігійна громада
Бар «Форум», «Промбуд-6», Перукарня
Бар «Скіф», «Старий Тбілісі», Вишка «Київстар»
Кафе «Будівельник» вул. Ковельська, 1-11
вул. Конзилевича
вул. Руська
вул. Г. Гулевичівни
вул. Караїмська (частково)
вул. Д. Галицького (частково)
2. ТП-557
ІІ-СШ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 11:00-13:00 ФОП Косенко вул. Іващенка, 2, 4
вул. Чорновола, 40
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 ЗТП-69 9:00 – 17:00 МПП "Криниця",Цех виробництва упоковочної тари ПП "Фолсаж", м. Любомль вул.: 1Травня, Приміська
2 ПЛ-04 КТП-412 9:00 – 17:00 с. Піща
Любешівський район
1. 10:00 -17:00
ДП «Любешівське ЛМГ» Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
1. 10:00-12:00
СП "Маневицьке ОПГХ" (склад-контора), Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (кантора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украіни (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінприміщення), Санітарно-епідеміологічна станція. смт. Маневичі
вул. Незалежності, 1.,
вул. Незалежності 1а.,
вул. Незалежності 1б.
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-311 13:00-15:00
ФОП Гейко В.О. (магазин «Калина»), Храм Живоносне джерело УПЦ, Маневицька селищна рада (дит.садок № 4), Маневицьке ВУЖКГ (башня № 3), Районний відділ освіти (школа № 2), ФОП Лучко Сергій Михайлович (готельний комплекс), смт. Маневичі
вул. Ст. Бойка;
вул. Некрасова, 1; 3
пр. Волі;
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул. Некрасова, 20-24, вул. Рябченюка 12, вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя , вул. Наливайко
вул. Сагайдачного, вул. Заводська 1,3,4
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
Вул.Паркова 2-24
Філатова 1-22, Л.Українки 1,2
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
6
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
7
ПЛ-0,4 кВ ТП-257
9:00-17:00 с. Городині церква, ФАП, клуб. с.Городині вул.Лісова, Гранична, Центральна, 14-30, 32-56,31-55.
Старовижівський район
1. 09-00 - 17-00
магазин с Сукачі повністю
2. 10-00 - 16-00
с.Сераховичі, вул. Лугова, Травнева, Червоноармійська.
Турійський район
1. 10:00-16:30 Ружинська с/р - водокачка
с. Ружин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинській митниці викрили чоловіка, який хотів потайки перевезти незадекларовану валюту
Сьогодні, 19:33
На Волині 5 лікарень – перезавантажені хворими на коронавірус
Сьогодні, 19:15
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 листопада
Сьогодні, 19:00
Як змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 18:20
На Волині інтернет-шахраї «кинули» йорданця при куплі авто
Сьогодні, 18:15