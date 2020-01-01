Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00с. Яковичі вул Жовтнева, 17-342. 09:00 - 17:00Магазин,ФОП Шаріков, ТзОВ П’ятидні бригада с.Русів, ТОВ УКРЖИВПРОД с. Русів9:00 -17:00с. Цегів:вул. Інтернаціональна, вул. Нова, вул. Зелена, вул. Молодіжна2 ПЛ-10кВ Л79-02 до ЛР-249 9:00 – 17:00 Берестечківське СТФГ "Кравця Г.Б."Горохівський районний відділ освіти с. Лобачівка:вул. Набережна,вул. Незалежності3 ПЛ-0.4кВ від КТП-142 9:00 – 17:00 ПОСП "Русь"ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.Мирне :вул.Мирувул.Молодіжна1. 10:00 – 17:00с.Старосілля вул.Л.Українки, вул.Набережна2. КТП-110 10:00 – 17:00 СГ ПП"Відродження" с.Луковичі с.Луковичі – тракторна бригада1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-326 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Яровиця, вул. Фестивальна, вул. 40- річчя Перемоги, пров. Шевченка, пров. Фестивальний1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00с. Сильне – поштаТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильневул.Л.Українки,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 9:00-17:00с. Сапогів - медпунктс.Сапогіввул.Киричука,вул.Л.Українки,3 ЗТП-112 10:00-15:00Військкомат, Ківерцівський центр зайнятості населення, Ківерцівска МДПІ,ФОП Гриб О.А. – магазин,ФОП Крат О.І. - магазинФОП Міщук В.Г. - перукарняФОП Папаніна М.Н. - магазиншкола-гімназія №2Релігійна громада Римо-католицької церкви м.Ківерцівул.Горького,буд.1-25,пров.Горького, вул.Тиверців 1-17, 6-30,вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16(парні),вул.Шопена, буд.15-27 , 22-401. 9:00-17:00Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіКомунальне некомерційнепідприємство Ковельське МТМОКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниСільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.КошариВиконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської областіФОП Шворак В.П, ФГ "Білинська бджілка"ФО Чирук Н.А, Собор архистратига Михаїла Української, православної церкви Київський патріархат, ФОП СачукА.В с.Нові Кошарис.Кругельс.Краснодубє2. ПЛ-10кВ від Л.16-159:00-17:00 Голобська селищна радаКовельське МТМО, ФОП Вегера С.В.ФГ"Голобська Дарівка", ФО Шворак О.В.Голобська с рада, Свято-Михайлівська РГ УПЦ с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Ковельське міжрайонне УВГФО Чапко М.В., Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ, ФО Потапчук Ю.В.Голобське СТ смт.Голобис.Новий Мосирс.Дарівкас.Партизанськес.Старий Мосир3. ПЛ-0,4кВ № КТП №5029:00-17:00 ФО Радзивилюк М.ПАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Корсак С.С м.КовельВимкнень споживачів не заплановано1. ТП-131РУ-10 кВ, тр-рРемонт тр-ра 13:30-17:00 Центр науково-технічних послуг, «Системи Волині»,Кооператив «Промінь», «Спецрембуд-1»,«Вікно-центр», Музей історії Луцького братстваБрозька Хрестововоздвиденська релігійна громадаБар «Форум», «Промбуд-6», ПерукарняБар «Скіф», «Старий Тбілісі», Вишка «Київстар»Кафе «Будівельник» вул. Ковельська, 1-11вул. Конзилевичавул. Руськавул. Г. Гулевичівнивул. Караїмська (частково)вул. Д. Галицького (частково)2. ТП-557ІІ-СШ-0,4 кВРемонт обладнання 11:00-13:00 ФОП Косенко вул. Іващенка, 2, 4вул. Чорновола, 40Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-04 ЗТП-69 9:00 – 17:00 МПП "Криниця",Цех виробництва упоковочної тари ПП "Фолсаж", м. Любомль вул.: 1Травня, Приміська2 ПЛ-04 КТП-412 9:00 – 17:00 с. Піща1. 10:00 -17:00ДП «Любешівське ЛМГ» Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська1. 10:00-12:00СП "Маневицьке ОПГХ" (склад-контора), Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (кантора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украіни (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінприміщення), Санітарно-епідеміологічна станція. смт. Маневичівул. Незалежності, 1.,вул. Незалежності 1а.,вул. Незалежності 1б.2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-311 13:00-15:00ФОП Гейко В.О. (магазин «Калина»), Храм Живоносне джерело УПЦ, Маневицька селищна рада (дит.садок № 4), Маневицьке ВУЖКГ (башня № 3), Районний відділ освіти (школа № 2), ФОП Лучко Сергій Михайлович (готельний комплекс), смт. Маневичівул. Ст. Бойка;вул. Некрасова, 1; 3пр. Волі;1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул. Некрасова, 20-24, вул. Рябченюка 12, вул. Хасевича 16а,3-11,2-16вул. Гоголя , вул. Наливайковул. Сагайдачного, вул. Заводська 1,3,42. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-36 09:00-17:00 м.НововолинськВул.Паркова 2-24Філатова 1-22, Л.Українки 1,2Вимкнень споживачів не запланованоПЛ-0,4 кВ ТП-5099:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.ПЛ-0,4 кВ ТП-2579:00-17:00 с. Городині церква, ФАП, клуб. с.Городині вул.Лісова, Гранична, Центральна, 14-30, 32-56,31-55.1. 09-00 - 17-00магазин с Сукачі повністю2. 10-00 - 16-00с.Сераховичі, вул. Лугова, Травнева, Червоноармійська.1. 10:00-16:30 Ружинська с/р - водокачкас. Ружин