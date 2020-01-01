Волинянин за кермом Volkswagen збив 8-річну дитину: хлопчик – у лікарні

На Волині за вихідні двоє неповнолітніх постраждали у дорожньо-транспортних пригодах.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У суботу 22-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Volkswagen Golf 4, здійснив наїзд на 8-річного велосипедиста, який виїхав з другорядної дороги. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували до травматологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні.Також вчора, 1 листопада, близько 5-ї години ранку 24-річний керманич Citroen C8, житель Горохівського району, не впорався із керуванням та виїхав на тротуар. Внаслідок цього – 17-річна пасажирка випала з автомобіля та отримала численні травми, її госпіталізували.За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.