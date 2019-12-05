У Луцьку патрульні розшукали 12-річного хлопця, який пішов гуляти і не повернувся додому

Луцькі патрульні допомогли відшукати школяра.1 листопада близько 22 години луцькі патрульні отримали виклик від заявниці про те, що її 12-річний син пішов гуляти й досі не повернувся додому та не відповідає на дзвінки, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні, які прибули на виклик на вулицю Володимирську, одразу почали шукати хлопчика за прикметами, які описала жінка.Дитину віднайшли та передали матері. Як виявилося, хлопець перебував у подруги, а телефон його розрядився. На щастя, з дитиною все було добре.Про цю подію повідомили слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.