У Луцьку патрульні розшукали 12-річного хлопця, який пішов гуляти і не повернувся додому
Сьогодні, 11:27
Луцькі патрульні допомогли відшукати школяра.
1 листопада близько 22 години луцькі патрульні отримали виклик від заявниці про те, що її 12-річний син пішов гуляти й досі не повернувся додому та не відповідає на дзвінки, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні, які прибули на виклик на вулицю Володимирську, одразу почали шукати хлопчика за прикметами, які описала жінка.
Дитину віднайшли та передали матері. Як виявилося, хлопець перебував у подруги, а телефон його розрядився. На щастя, з дитиною все було добре.
Про цю подію повідомили слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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1 листопада близько 22 години луцькі патрульні отримали виклик від заявниці про те, що її 12-річний син пішов гуляти й досі не повернувся додому та не відповідає на дзвінки, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні, які прибули на виклик на вулицю Володимирську, одразу почали шукати хлопчика за прикметами, які описала жінка.
Дитину віднайшли та передали матері. Як виявилося, хлопець перебував у подруги, а телефон його розрядився. На щастя, з дитиною все було добре.
Про цю подію повідомили слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 11:27