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На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО

На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО
Учора, 1 листопада, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону спільно з представниками Волинської митниці виявили у вантажівці чималу кількість «лівого» товару.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Під час оформлення вантажного транспортного засобу Volvo, який прибув до України з вантажем гуманітарної допомоги, прикордонники, враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, ініціювали поглиблений огляд автівки та перевірку товару.

Як результат, серед гуманітарки спільна прикордонно-митна оглядова група виявила товар, який не значився у товаросупровідних документах. Загалом порушник намагався приховано перевезти 30 різних найменувань одягу, взуття, сумок та продуктів харчування на понад 2,5 мільйона гривень.

Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.

На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО
На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО

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Теги: Ягодин, Волинська митниця, незаконний товар
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