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На Волині судитимуть колишнього військового, який був завербований російськими спецслужбами

На Волині судитимуть колишнього військового, який був завербований російськими спецслужбами
На Волині колишнього військовослужбовця Збройних сил України судитимуть за державну зраду.

Слідство вважає, що завербований російськими спецслужбами чоловік надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав та передавав представнику Російської Федерації відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині, та учасників АТО/ООС, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

До протиправної діяльності він намагався залучити й інших проросійськи налаштованих громадян.

Працівники УСБУ у Волинській затримали викритого у державні зраді колишнього військового 4 березня 2020 року під час спроби перетину ним державного кордону України.

Тепер обвинуваченого у вчиненні цього злочину чоловіка, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 111 ККУ за державну зраду передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.




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Теги: СБУ, РФ, розвідка, військовий
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Коментарі 1
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А скільки таких у нашій верховній зраді, у кабміні і не тільки?..
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