На Волині судитимуть колишнього військового, який був завербований російськими спецслужбами





Слідство вважає, що завербований російськими спецслужбами чоловік надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав та передавав представнику Російської Федерації відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині, та учасників АТО/ООС, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.



До протиправної діяльності він намагався залучити й інших проросійськи налаштованих громадян.



Працівники УСБУ у Волинській



Тепер обвинуваченого у вчиненні цього злочину чоловіка, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.



Довідково: санкцією ч.1 ст. 111 ККУ за державну зраду передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині колишнього військовослужбовця Збройних сил України судитимуть за державну зраду.Слідство вважає, що завербований російськими спецслужбами чоловік надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав та передавав представнику Російської Федерації відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині, та учасників АТО/ООС, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.До протиправної діяльності він намагався залучити й інших проросійськи налаштованих громадян.Працівники УСБУ у Волинській затримали викритого у державні зраді колишнього військового 4 березня 2020 року під час спроби перетину ним державного кордону України.Тепер обвинуваченого у вчиненні цього злочину чоловіка, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.санкцією ч.1 ст. 111 ККУ за державну зраду передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

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