На Волині судитимуть колишнього військового, який був завербований російськими спецслужбами
Сьогодні, 13:21
На Волині колишнього військовослужбовця Збройних сил України судитимуть за державну зраду.
Слідство вважає, що завербований російськими спецслужбами чоловік надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав та передавав представнику Російської Федерації відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині, та учасників АТО/ООС, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
До протиправної діяльності він намагався залучити й інших проросійськи налаштованих громадян.
Працівники УСБУ у Волинській затримали викритого у державні зраді колишнього військового 4 березня 2020 року під час спроби перетину ним державного кордону України.
Тепер обвинуваченого у вчиненні цього злочину чоловіка, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 111 ККУ за державну зраду передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слідство вважає, що завербований російськими спецслужбами чоловік надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав та передавав представнику Російської Федерації відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині, та учасників АТО/ООС, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
До протиправної діяльності він намагався залучити й інших проросійськи налаштованих громадян.
Працівники УСБУ у Волинській затримали викритого у державні зраді колишнього військового 4 березня 2020 року під час спроби перетину ним державного кордону України.
Тепер обвинуваченого у вчиненні цього злочину чоловіка, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 111 ККУ за державну зраду передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А скільки таких у нашій верховній зраді, у кабміні і не тільки?..
Останні новини
На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова
Сьогодні, 13:36
На Волині судитимуть колишнього військового, який був завербований російськими спецслужбами
Сьогодні, 13:21
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні
Сьогодні, 13:04
Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів
Сьогодні, 12:33