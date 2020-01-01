вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вітчим протягом 2 років ґвалтував неповнолітню падчерку

На Волині вітчим протягом 2 років ґвалтував неповнолітню падчерку
До співробітників Ківерцівського відділу поліції днями надійшла інформація про можливе вчинення сексуального насильства жителем району щодо малолітньої падчерки.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що 46-річний чоловік з 2018 по 2020 рік неодноразово вступав у статеві зносини зі своєю 13-річною падчеркою проти її волі. Мати не вірила дочці, але дитина, врешті, не витримала і розповіла все керівнику місцевого відділу поліції.

За цим фактом слідчі також розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України. Зараз у справі призначили низку експертиз, вирішують питання про оголошення чоловікові підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Дівчинку з сім'ї тимчасово вилучили.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі для зловмисника. Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерцівський район, згвалтування, падчерка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Центральному ринку Ковеля жінка систематично продавала фальсифікат
Сьогодні, 12:20
Як на Волині роблять бізнес на пекінській капусті
Сьогодні, 12:16
На Волині вітчим протягом 2 років ґвалтував неповнолітню падчерку
Сьогодні, 11:48
На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:42
На Волині патрульний ошукав свою колегу, виманивши у неї 20 тисяч гривень
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
У волинському селі освятили приміщення для недільної школи. ФОТО У волинському селі освятили приміщення для недільної школи. ФОТО
16 жовтень, 19:35
На Волині – аварія з потерпілими На Волині – аварія з потерпілими
09 жовтень, 18:12
Громаді на Волині повернули земельну ділянку вартістю 102 мільйони гривень Громаді на Волині повернули земельну ділянку вартістю 102 мільйони гривень
30 вересень, 12:15
У Львові керівника молодіжного табору підозрюють у розбещуванні та зґвалтуванні малолітніх дівчат У Львові керівника молодіжного табору підозрюють у розбещуванні та зґвалтуванні малолітніх дівчат
24 вересень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Центральному ринку Ковеля жінка систематично продавала фальсифікат
Сьогодні, 12:20
 0
Як на Волині роблять бізнес на пекінській капусті
Сьогодні, 12:16
 0
На Волині вітчим протягом 2 років ґвалтував неповнолітню падчерку
Сьогодні, 11:48
 0
На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині патрульний ошукав свою колегу, виманивши у неї 20 тисяч гривень
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8