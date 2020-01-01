На Волині вітчим протягом 2 років ґвалтував неповнолітню падчерку
Сьогодні, 11:48
До співробітників Ківерцівського відділу поліції днями надійшла інформація про можливе вчинення сексуального насильства жителем району щодо малолітньої падчерки.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що 46-річний чоловік з 2018 по 2020 рік неодноразово вступав у статеві зносини зі своєю 13-річною падчеркою проти її волі. Мати не вірила дочці, але дитина, врешті, не витримала і розповіла все керівнику місцевого відділу поліції.
За цим фактом слідчі також розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України. Зараз у справі призначили низку експертиз, вирішують питання про оголошення чоловікові підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Дівчинку з сім'ї тимчасово вилучили.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі для зловмисника. Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що 46-річний чоловік з 2018 по 2020 рік неодноразово вступав у статеві зносини зі своєю 13-річною падчеркою проти її волі. Мати не вірила дочці, але дитина, врешті, не витримала і розповіла все керівнику місцевого відділу поліції.
За цим фактом слідчі також розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України. Зараз у справі призначили низку експертиз, вирішують питання про оголошення чоловікові підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Дівчинку з сім'ї тимчасово вилучили.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі для зловмисника. Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині роблять бізнес на пекінській капусті
Сьогодні, 12:16
На Волині вітчим протягом 2 років ґвалтував неповнолітню падчерку
Сьогодні, 11:48
На «Ягодині» у фурі серед «гуманітарки» знайшли контрабанду на понад 2,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:42