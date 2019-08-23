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На Центральному ринку Ковеля жінка систематично продавала фальсифікат

На Центральному ринку Ковеля жінка систематично продавала фальсифікат
Днями співробітники податкової міліції Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури у Ковелі припинили незаконну діяльність торгової точки, з якої місцева мешканка здійснювала реалізацію фальсифікату.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

В рамках проведення операції "Акциз-2020" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 ККУ провели ряд слідчих дій у житлових, гаражних приміщеннях, у яких накопичувались та зберігались підакцизні товари. Крім того, провели огляд однієї з торгових точок Центрального ринку Ковеля, з якої правопорушниця систематично здійснювала реалізацію фальсифікату.

За результатами проведених заходів, із незаконного обігу вилучили майже 3000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка та 240 літрів спирту. Орієнтовна вартість вилучених товарів акцизної групи становить 165 тисяч гривень.

Наразі слідчі дії тривають.


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Теги: Ковель, фальсифікат, фіскальна служба
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