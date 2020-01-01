Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів

У Локачинському районі на річці Луга-Свинорейка поблизу села Старий Загорів викрили злісних порушників правил рибальства.Так, двоє чоловіків ловили рибу забороненим знаряддям – сіткою методом перетяжки, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.На громадян склали протоколи про правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Наразі матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.До слова, вищезазначені особи не вперше порушують природоохоронне законодавство та вже притягувались до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Примітно, що для одного з порушників це стало п’ятим подібним порушенням, а для іншого третім.Громадяни притягувались до відповідальності у 2017, 2018 та 2019 роках, отримавши як усні зауваження у суді, так і штрафні санкції. Втім, це ніяк не виправило поведінку браконьєрів, вони вкотре порушили правила рибальства.