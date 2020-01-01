вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів

Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів
У Локачинському районі на річці Луга-Свинорейка поблизу села Старий Загорів викрили злісних порушників правил рибальства.

Так, двоє чоловіків ловили рибу забороненим знаряддям – сіткою методом перетяжки, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.

На громадян склали протоколи про правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Наразі матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

До слова, вищезазначені особи не вперше порушують природоохоронне законодавство та вже притягувались до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Примітно, що для одного з порушників це стало п’ятим подібним порушенням, а для іншого третім.

Громадяни притягувались до відповідальності у 2017, 2018 та 2019 роках, отримавши як усні зауваження у суді, так і штрафні санкції. Втім, це ніяк не виправило поведінку браконьєрів, вони вкотре порушили правила рибальства.
Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів
Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риба, браконьєри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні
Сьогодні, 13:04
Волинянин на Audi влетів у бетонний стовп на Львівщині, є травмовані
Сьогодні, 12:41
Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів
Сьогодні, 12:33
На Центральному ринку Ковеля жінка систематично продавала фальсифікат
Сьогодні, 12:20
Як на Волині роблять бізнес на пекінській капусті
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку
29 вересень, 09:37
Рибінспектори зловили двох волинян-браконьєрів Рибінспектори зловили двох волинян-браконьєрів
21 вересень, 17:39
Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО
09 серпень, 15:20
На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
03 липень, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова
Сьогодні, 13:36
 0
На Волині судитимуть колишнього військового, який був завербований російськими спецслужбами
Сьогодні, 13:21
 0
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні
Сьогодні, 13:04
 0
Волинянин на Audi влетів у бетонний стовп на Львівщині, є травмовані
Сьогодні, 12:41
 0
Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8