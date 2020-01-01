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Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні
У вівторок, 3 листопада, в західній частині України, та на Сході очікують дощі. На решті території – без істотних опадів.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температура повітря завтра ще порадує нас, протягом дня в Україні буде +8+13 градусів, на Півдні +10+15 градусів.

Як зауважує синоптик, тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі - лише завтра та в четвер, 5-го листопада. А найближче відчутніше похолодання буде аж на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.


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Теги: синоптики, прогноз, погода
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