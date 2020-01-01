На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова

На Волині пацівники сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів виявили авто з підробленими номерами.Про це повідомляє Волинський НДЕКЦ МВС.31 жовтня 2020 року під час участі у державній реєстрації, знятті з обліку транспортних засобів у Територіальному сервісному центрі № 0742 (м. Ковель), працівники сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують Волинського НДЕКЦ МВС, в ході дослідження транспортного засобу «Toyota RAV4» 2017 року виготовлення встановили, що ідентифікаційний номер кузова піддавався змінам шляхом заміни маркувальної панелі з ідентифікаційним (VIN) номером.Транспортний засіб разом з реєстраційними документами, що його супроводжували, передали правоохоронцям для подальшого з’ясування обставин.З метою запобігання подібних ситуацій, а саме придбання транспортних засобів зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами, вкотре інформують автовласників про доцільність проведення експертних досліджень транспортних засобів фахівцями Експертної служби МВС, які знаходяться у територіальних сервісних центрах області