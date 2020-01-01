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На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова

На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова
На Волині пацівники сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів виявили авто з підробленими номерами.

Про це повідомляє Волинський НДЕКЦ МВС.

31 жовтня 2020 року під час участі у державній реєстрації, знятті з обліку транспортних засобів у Територіальному сервісному центрі № 0742 (м. Ковель), працівники сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують Волинського НДЕКЦ МВС, в ході дослідження транспортного засобу «Toyota RAV4» 2017 року виготовлення встановили, що ідентифікаційний номер кузова піддавався змінам шляхом заміни маркувальної панелі з ідентифікаційним (VIN) номером.

Транспортний засіб разом з реєстраційними документами, що його супроводжували, передали правоохоронцям для подальшого з’ясування обставин.

З метою запобігання подібних ситуацій, а саме придбання транспортних засобів зі зміненими ідентифікаційними номерами кузова (шасі) чи двигуна, а також з підробленими реєстраційними документами, вкотре інформують автовласників про доцільність проведення експертних досліджень транспортних засобів фахівцями Експертної служби МВС, які знаходяться у територіальних сервісних центрах області

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Теги: підроблені номера, Ковель, авто
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