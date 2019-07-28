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У місті на Волині жителі багатоповерхівки залишилися без газу через свого сусіда

У місті на Волині жителі багатоповерхівки залишилися без газу через свого сусіда
1-го листопада 15 квартир багатоповерхівки на вулиці Сонячній у Нововолинську залишилися без газу. Один з мешканців цього будинку хотів самотужки відремонтувати газову колонку та, переплутавши шланги місцями, замість газової системи випадково підключився до водопровідної.

Результатом такого ремонту стало заповнення системи газопостачання водою, – повідомили БУГу в пресслужбі АТ «Волиньгаз».

Повідомлення про відсутність газу в одній з квартир надійшло до аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз» 1-го листопада о 08:59. Прибувши на виклик, аварійна бригада Нововолинської дільниці Володимир-Волинського відділення виявила, що господар однієї з квартир під час самовільної заміни проточного газового водонагрівача помилково під’єднав систему водопостачання до системи газопостачання. Своїм вчинком він спричинив попадання води в газові прилади 3-х квартир житлового будинку.

Аби уникнути аварійної ситуації й унеможливити попадання води в розподільний газопровід, фахівці АТ «Волиньгаз» негайно припинили газопостачання 15-ти квартир.

Цього ж дня, до 16:00 газовики видалили воду з системи та відновили газопостачання всім споживачам, окрім квартири, де відбулась ця подія.


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Теги: газ, сусід, Нововолинськ
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