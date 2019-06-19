У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО





Обшуки провели правоохоронці у суботу, 31 жовтня. Вилучене направили на відповідні експертизи, відомості – долучили до справи, - інформмує сектор комунікації поліції Волинської області.



До слова, декілька тижнів тому цього чоловіка за підозрою у браконьєрстві переслідували активісти однієї з громадських організацій, тоді громадянин погрожував підірвати гранату. Як з’ясувалося нині, волинянин за місцем проживання зберігає цілий арсенал зброї.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карабін з оптичним прицілом, 1072 набоїв різних калібрів та боєприпаси Першої та Другої світових воєн виявили правоохоронці у 53-річного жителя Ківерцівського району.Обшуки провели правоохоронці у суботу, 31 жовтня. Вилучене направили на відповідні експертизи, відомості – долучили до справи, - інформмує сектор комунікації поліції Волинської області.До слова, декілька тижнів тому цього чоловіка за підозрою у браконьєрстві переслідували активісти однієї з громадських організацій, тоді громадянин погрожував підірвати гранату. Як з’ясувалося нині, волинянин за місцем проживання зберігає цілий арсенал зброї.

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