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У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО

У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО
Карабін з оптичним прицілом, 1072 набоїв різних калібрів та боєприпаси Першої та Другої світових воєн виявили правоохоронці у 53-річного жителя Ківерцівського району.

Обшуки провели правоохоронці у суботу, 31 жовтня. Вилучене направили на відповідні експертизи, відомості – долучили до справи, - інформмує сектор комунікації поліції Волинської області.

До слова, декілька тижнів тому цього чоловіка за підозрою у браконьєрстві переслідували активісти однієї з громадських організацій, тоді громадянин погрожував підірвати гранату. Як з’ясувалося нині, волинянин за місцем проживання зберігає цілий арсенал зброї.

У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО
У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО
У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО
У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО


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Теги: зброя, обшуки
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