На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабандні автозапчастини





Для проходження митного контролю водій подав товаросупровідні документи. Згідно з документами він перевозив електромеханічні приводи для гаражних воріт, - інформує пресслужба Волинської митницї Держмитслужби.



Проте під час повного митного огляду в багажному відділенні автомобіля серед інших товарів, заявлених в митних деклараціях громадян, виявили незадекларовані автомобільні запчастини, загальною вартістю понад 150 тисяч гривень.



Таким чином громадянин України порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України. Товар вилучили до рішення суду.

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