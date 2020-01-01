вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабандні автозапчастини

На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабандні автозапчастини
На «Ягодині» затримали українця, який намагався потайки перевезти незадекларований товар.

Для проходження митного контролю водій подав товаросупровідні документи. Згідно з документами він перевозив електромеханічні приводи для гаражних воріт, - інформує пресслужба Волинської митницї Держмитслужби.

Проте під час повного митного огляду в багажному відділенні автомобіля серед інших товарів, заявлених в митних деклараціях громадян, виявили незадекларовані автомобільні запчастини, загальною вартістю понад 150 тисяч гривень.

Таким чином громадянин України порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України. Товар вилучили до рішення суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, товар, вантаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Надрукуйте звернення Шиби!
Відповісти
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками
Сьогодні, 17:01
За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ
Сьогодні, 16:32
На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабандні автозапчастини
Сьогодні, 16:01
У Польщі в жахливій аварії загинули дві жінки з України. ФОТО
Сьогодні, 15:42
У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
Через «Ягодин» німець хотів незаконно провезти 1000 упаковок масла Через «Ягодин» німець хотів незаконно провезти 1000 упаковок масла
27 жовтень, 16:49
Водій автобуса хотів незаконно провезти через «Ягодин» 20 коробок з дисками Водій автобуса хотів незаконно провезти через «Ягодин» 20 коробок з дисками
10 вересень, 17:02
Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар
21 серпень, 16:30
На «Ягодині» затримали фуру із журналами і книгами на 37 мільйонів гривень На «Ягодині» затримали фуру із журналами і книгами на 37 мільйонів гривень
23 червень, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками
Сьогодні, 17:01
 0
За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ
Сьогодні, 16:32
 0
На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабандні автозапчастини
Сьогодні, 16:01
 0
У Польщі в жахливій аварії загинули дві жінки з України. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
У жителя Ківерцівського району вдома знайшли цілий арсенал зброї. ФОТО
Сьогодні, 15:13
 0
Медіа
відео
1/8