На волинській митниці викрили чоловіка, який хотів потайки перевезти незадекларовану валюту
Сьогодні, 19:33
На «Ягодині» 1 листопада українець, прямуючи в Польщу смугою «червоний коридор» на автомобілі Renault Master, намагався перевезти незадекларовану валюту.
Під час митного контролю в чоловіка виявили 10 тисяч євро та еквівалент 2,1 тис. доларів США, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
На українця склали протокол про порушення митних правил на суму 60 тисяч гривень.
Порушення передбачене статтею 472 Митного кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.
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Під час митного контролю в чоловіка виявили 10 тисяч євро та еквівалент 2,1 тис. доларів США, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
На українця склали протокол про порушення митних правил на суму 60 тисяч гривень.
Порушення передбачене статтею 472 Митного кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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