На волинській митниці викрили чоловіка, який хотів потайки перевезти незадекларовану валюту





Під час митного контролю в чоловіка виявили 10 тисяч євро та еквівалент 2,1 тис. доларів США, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.



На українця склали протокол про порушення митних правил на суму 60 тисяч гривень.



Порушення передбачене статтею 472 Митного кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» 1 листопада українець, прямуючи в Польщу смугою «червоний коридор» на автомобілі Renault Master, намагався перевезти незадекларовану валюту.Під час митного контролю в чоловіка виявили 10 тисяч євро та еквівалент 2,1 тис. доларів США, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.На українця склали протокол про порушення митних правил на суму 60 тисяч гривень.Порушення передбачене статтею 472 Митного кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.

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