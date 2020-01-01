вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками

У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками
У Миколаївській області рятують життя однорічної дитини, яку батько облив разом із її мамою кислотою.

Про це йдеться в ТСН.

Під час сімейної сварки у їх квартирі, бо ніби то жінка повернулась пізно додому, чоловік узяв пляшку із кислотою на балконі і почав лити на дружину, яка тримала на руках однорічну доньку. Тож кислота потрапила і на дитину. П’ятнадцятирічний син жінки кинувся на захист матері і також отримав опіки. Він викликав "швидку", рідних та сусідів. Люди затримали чоловіка та передали поліції.

Поліцйські кажуть, нападник був п’яним. Тепер його жертви у лікарні із глибокими опіками. Молодша дівчинка – рідна дитина зловмисника. Вона – у опіковому шоці в штучній комі.

Нині поліція встановлює, якою кислотою чоловік облив свою сім’ю та де її взяв. За замах на вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.

«Старший син, якому 15 років, Ігор, намагався захистити маму з дитиною - його теж облили, дитина теж з опіками. Горло, підборіддя, груди. Молодша дівчинка Оленка сильно постраждала - голова, обличчя, ручки, ніжки», - каже родичка постраждалих Олена Вербовець.

«Сказати, яка саме це кислота - сірчана або соляна з опіків ми не маємо права, але стан тканин досить серйозно пошкоджено», - повідомляє в.о. заступника головного лікаря Миколаївської обласної дитячої лікарні Ірина Зінкіна.

У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками
У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками
У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Миколаїв, опіки, родина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Сьогодні, 17:25
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 17:13
У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками
Сьогодні, 17:01
За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ
Сьогодні, 16:32
На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабандні автозапчастини
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю
01 листопад, 16:29
Лікарі розповіли про стан підлітка, який отримав опіки на луцькій залізниці Лікарі розповіли про стан підлітка, який отримав опіки на луцькій залізниці
26 жовтень, 15:19
Родина волинянина, який отримав вогнепальне поранення, просить допомоги на лікування Родина волинянина, який отримав вогнепальне поранення, просить допомоги на лікування
24 жовтень, 13:49
Виліз на потяг, аби похизуватись перед дівчиною, – мама травмованого на луцькій залізниці підлітка. ВІДЕО Виліз на потяг, аби похизуватись перед дівчиною, – мама травмованого на луцькій залізниці підлітка. ВІДЕО
23 жовтень, 17:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині інтернет-шахраї «кинули» йорданця при куплі авто
Сьогодні, 18:15
 0
Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 17:40
 0
Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 17:13
 0
Медіа
відео
1/8