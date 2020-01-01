У Миколаєві чоловік облив кислотою дружину і двох дітей: постраждалі – у лікарні із глибокими опіками





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Під час сімейної сварки у їх квартирі, бо ніби то жінка повернулась пізно додому, чоловік узяв пляшку із кислотою на балконі і почав лити на дружину, яка тримала на руках однорічну доньку. Тож кислота потрапила і на дитину. П’ятнадцятирічний син жінки кинувся на захист матері і також отримав опіки. Він викликав "швидку", рідних та сусідів. Люди затримали чоловіка та передали поліції.



Поліцйські кажуть, нападник був п’яним. Тепер його жертви у лікарні із глибокими опіками. Молодша дівчинка – рідна дитина зловмисника. Вона – у опіковому шоці в штучній комі.



Нині поліція встановлює, якою кислотою чоловік облив свою сім’ю та де її взяв. За замах на вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.



«Старший син, якому 15 років, Ігор, намагався захистити маму з дитиною - його теж облили, дитина теж з опіками. Горло, підборіддя, груди. Молодша дівчинка Оленка сильно постраждала - голова, обличчя, ручки, ніжки», - каже родичка постраждалих Олена Вербовець.



«Сказати, яка саме це кислота - сірчана або соляна з опіків ми не маємо права, але стан тканин досить серйозно пошкоджено», - повідомляє в.о. заступника головного лікаря Миколаївської обласної дитячої лікарні Ірина Зінкіна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області рятують життя однорічної дитини, яку батько облив разом із її мамою кислотою.Про це йдеться в ТСН Під час сімейної сварки у їх квартирі, бо ніби то жінка повернулась пізно додому, чоловік узяв пляшку із кислотою на балконі і почав лити на дружину, яка тримала на руках однорічну доньку. Тож кислота потрапила і на дитину. П’ятнадцятирічний син жінки кинувся на захист матері і також отримав опіки. Він викликав "швидку", рідних та сусідів. Люди затримали чоловіка та передали поліції.Поліцйські кажуть, нападник був п’яним. Тепер його жертви у лікарні із глибокими опіками. Молодша дівчинка – рідна дитина зловмисника. Вона – у опіковому шоці в штучній комі.Нині поліція встановлює, якою кислотою чоловік облив свою сім’ю та де її взяв. За замах на вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.«Старший син, якому 15 років, Ігор, намагався захистити маму з дитиною - його теж облили, дитина теж з опіками. Горло, підборіддя, груди. Молодша дівчинка Оленка сильно постраждала - голова, обличчя, ручки, ніжки», - каже родичка постраждалих Олена Вербовець.«Сказати, яка саме це кислота - сірчана або соляна з опіків ми не маємо права, але стан тканин досить серйозно пошкоджено», - повідомляє в.о. заступника головного лікаря Миколаївської обласної дитячої лікарні Ірина Зінкіна.

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