У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 17:13
Станом на 2 листопада 7 будинків у Луцьку залишаються без опалення.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.
Посадовець відзначив, що з початку сезону опалення у Луцьку відбулося 16 поривів тепломереж. Зараз залишилося ліквідувати 4 пориви.
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«У нас 7 будинків лишаються без опалення через пориви. Це будинки по вулиці Лесі Українки, 23, Сенаторки Левчанівської, 1,5, Конякіна 21, Писаревського 9-11, Гулака Артемовського,3. Усі роботи там плануємо завершити до 4 листопада. Інших проблем з опаленням у місті немає», - зазначив Іван Скорупський.
Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня. Першими тепло отримали лікувальні заклади обласного центру.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.
Посадовець відзначив, що з початку сезону опалення у Луцьку відбулося 16 поривів тепломереж. Зараз залишилося ліквідувати 4 пориви.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку 25 багатоповерхівок – досі без тепла та гарячої води. ВІДЕО
«У нас 7 будинків лишаються без опалення через пориви. Це будинки по вулиці Лесі Українки, 23, Сенаторки Левчанівської, 1,5, Конякіна 21, Писаревського 9-11, Гулака Артемовського,3. Усі роботи там плануємо завершити до 4 листопада. Інших проблем з опаленням у місті немає», - зазначив Іван Скорупський.
Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня. Першими тепло отримали лікувальні заклади обласного центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
А вулиця Івана Федорова 2 а також без опалення
І будинок по адресі вул. Шевченка13а також
На вулиці Наливайка 12 дуже великі проблеми з опаленням
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