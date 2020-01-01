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У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення

У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Станом на 2 листопада 7 будинків у Луцьку залишаються без опалення.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.

Посадовець відзначив, що з початку сезону опалення у Луцьку відбулося 16 поривів тепломереж. Зараз залишилося ліквідувати 4 пориви.

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«У нас 7 будинків лишаються без опалення через пориви. Це будинки по вулиці Лесі Українки, 23, Сенаторки Левчанівської, 1,5, Конякіна 21, Писаревського 9-11, Гулака Артемовського,3. Усі роботи там плануємо завершити до 4 листопада. Інших проблем з опаленням у місті немає», - зазначив Іван Скорупський.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня. Першими тепло отримали лікувальні заклади обласного центру.

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Теги: опалення, Луцьк, тепло
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Коментарі 3
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А вулиця Івана Федорова 2 а також без опалення
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І будинок по адресі вул. Шевченка13а також
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На вулиці Наливайка 12 дуже великі проблеми з опаленням
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