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Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*

Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Ювелірний дім «SOVA» відкрили у «ПортCity».

Магазин розташований відразу з правого боку від головного входу у торгово-розважальний центр. Тут представлена 21 колекція та дизайнерські колаборації SOVA, включаючи нову лінійку прикрас TOKYO.

Зазначають, що для відвідувачів до 7 листопада включно будуть діяти знижки до -50%.

Наразі в Україні працює 32 магазини ювелірного бренду SOVA у 12 обласних центрах: у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Миколаєві, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Запоріжжі та Херсоні.

Довідка: SOVA, jewelry house – український ювелірний бренд-трендсетер, який відповідає світовим тенденціям. Ідея формування ювелірного гардеробу для сучасних дівчат є лейтмотивом у всіх колекціях ювелірного дому. Це єдиний на українському ринку бренд, який колекційно підходить до запуску продуктів та демонструє сміливість, готовність до експериментів та свободу.

SOVA – це переосмислення класики, якісні та стильні прикраси, які можна змінювати кожен сезон, доповнюючи свої образи до будь-якої нагоди.

Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*

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Теги: SOVA, ПортCity
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