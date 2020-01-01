Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Сьогодні, 17:25
Ювелірний дім «SOVA» відкрили у «ПортCity».
Магазин розташований відразу з правого боку від головного входу у торгово-розважальний центр. Тут представлена 21 колекція та дизайнерські колаборації SOVA, включаючи нову лінійку прикрас TOKYO.
Зазначають, що для відвідувачів до 7 листопада включно будуть діяти знижки до -50%.
Наразі в Україні працює 32 магазини ювелірного бренду SOVA у 12 обласних центрах: у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Миколаєві, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Запоріжжі та Херсоні.
Довідка: SOVA, jewelry house – український ювелірний бренд-трендсетер, який відповідає світовим тенденціям. Ідея формування ювелірного гардеробу для сучасних дівчат є лейтмотивом у всіх колекціях ювелірного дому. Це єдиний на українському ринку бренд, який колекційно підходить до запуску продуктів та демонструє сміливість, готовність до експериментів та свободу.
SOVA – це переосмислення класики, якісні та стильні прикраси, які можна змінювати кожен сезон, доповнюючи свої образи до будь-якої нагоди.
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Магазин розташований відразу з правого боку від головного входу у торгово-розважальний центр. Тут представлена 21 колекція та дизайнерські колаборації SOVA, включаючи нову лінійку прикрас TOKYO.
Зазначають, що для відвідувачів до 7 листопада включно будуть діяти знижки до -50%.
Наразі в Україні працює 32 магазини ювелірного бренду SOVA у 12 обласних центрах: у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Миколаєві, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Запоріжжі та Херсоні.
Довідка: SOVA, jewelry house – український ювелірний бренд-трендсетер, який відповідає світовим тенденціям. Ідея формування ювелірного гардеробу для сучасних дівчат є лейтмотивом у всіх колекціях ювелірного дому. Це єдиний на українському ринку бренд, який колекційно підходить до запуску продуктів та демонструє сміливість, готовність до експериментів та свободу.
SOVA – це переосмислення класики, якісні та стильні прикраси, які можна змінювати кожен сезон, доповнюючи свої образи до будь-якої нагоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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