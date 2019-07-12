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Машиністам на Волині готові платити до 15 тисяч гривень: ТОП вакансій

Машиністам на Волині готові платити до 15 тисяч гривень: ТОП вакансій
Наразі на Волині потребують машиністів, які знаються на будівельній автотехніці та вміють працювати грейдерами. Досвід роботи вимагають не всі роботодавці, однак бажано, аби він таки був. Оплату пропонують різну - від восьми до п’ятнадцяти тисяч гривень на місяць - в залежності від складності роботи.

Детальніше про актуальні вакансії Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

Так, у місті Нововолинську потребують відразу трьох машиністів.

Машиністу підземних установок готові платити 8 000 гривень. Обов’язки – керівництво насосними установками, лебідками та іншими нескладними механізмами, проведення їх обслуговування. Щодо вакансії звертайтеся до Ірини Коритко – (03344) 3-21-15.

На ту ж зарплатню у 8 тисяч гривень шукають також машиніста-кранівника. Обов’язки – завантаження і розвантаження вантажів та матеріалів. За деталями звертайтеся до Наталії Сергіївни – (0244) 3 21 15.

Машиністу тепловоза пропонують також 8 000 винагороди за приймання і здачу тепловоза на початку і в кінці зміни, у обов’язки входять також ведення поїзда, виконання маневрової роботи, службового ремонту та підготовка тепловоза до комісійного огляду. Контактна особа – Наталя Сергіївна (0244) 3 21 15.

Машиніста (кочегара) котельної шукають у село Холонів Горохівського району. 8 тисяч гривень пропонують за виконання таких обов’язків: обслуговування водогрієнь та парових котлів з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговування в котельні окремих водогрієнь та парових котлів з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год, які працюють на твердому паливі. Щодо вакансії телефонуйте: (0279) 2 13 01 (Тетяна Василівна).

У село Прилісне Маневицького району потребують машиніста (кочегара) котельні. За 8 тисяч в місяць потрібно опалювати приміщення за допомогою котлів на твердому паливі. Графік роботи – змінний. З усіма питаннями звертайтеся до Олени Іванівни - (0276) 2 14 60.

В обласний центр Волині шукають машиніста компресорних установок з досвідом роботи не менше, аніж 6 місяців. За 8 тисяч гривень ставки в обов’язки входить обслуговування стаціонарних компресорів, зберігання та усування несправностей у роботі компресорних установок, контроль роботи запобіжних пристроїв компресора. Режим роботи: з 9.00 до 18.00, субота та неділя - вихідні дні. За деталями телефонуйте: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).

Також у Луцьк на 8 тисяч в місяць запрошують на роботу машиніста автовишки та автогідропідіймача – робота на спеціалізованому вантажному автопідйомнику ЗІЛ, висота підіймання до 22 метрів. Потребують наявність робітничої кваліфікації машиніста автовишки. Контактна особа - Наталія Анатоліївна (098 456 73 11).

У село Прилісне Маневицького району шукають машиніста брикетного преса. Заробітна плата – 8 400. В обов’язки входить здійснення пресування торфу на вальцьових пресах та штемпельних пресах із електроприводом, а також регулювання режиму пресування. Графік роботи: з 08.00 до 17.00. За деталями телефонуйте: (0276) 2 14 60 (Олена Іванівна).

За 8 577 на місяць у місто Луцьк запрошують на роботу машиніста екскаватора. Обов’язки – керівництво екскаватором з ковшем місткістю до 0,25 куб.м та екскаватором місткістю ковша до 0,5 куб.м під час виконання розкривних, видобувних, переекскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт, забезпечення технічно правильне розроблення вибою та ефективне використання екскаватора, а також заправлення горючими та мастильними матеріалами дизельного екскаватора. Вимагають наявність посвідчення. Контактна особа – Наталя Анатоліївна (098 456 73 11).

У місто Нововолинськ потрібен машиніст електровоза на заробітну плату 9 100. Працівник повинен керувати електровозом, формувати ешелони та проводити їх обслуговування. За деталями телефонуйте: (0244) 3 21 15 (Наталя Сергіївна).

Вже більшу винагороду - 10 тисяч гривень на місяць - платитимуть машиністу котлів у селі Прилісне. Обов’язки: проведення експлуатаційного обслуговування та експлуатації котлів котельні згідно графіку навантаження, контроль показання засобів вимірювання, ліквідація аварійних ситуацій. Графік роботи – змінний. За деталями телефонуйте: (0276) 2 14 60 (Олена Іванівна).

Також 10 тисяч гривень платитимуть машиністу екскаватора у місті Луцьку. Фахівець повинен знати та застосовувати у діяльності: будову і технічні характеристики обслуговуваних екскаваторів, принцип роботи механічного, гідравлічного та електричного обладнання екскаваторів, правила балансування екскаваторів, раціональні режими робіт екскаваторів та прийоми черпання, правила екскавації важких і легких ґрунтів та способи керування механізмами. Щодо вакансії телефонуйте: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).

12 тисяч гривень платитимуть машиністам автомобільного та бортового кранів у Луцьку. Обов’язки: керує автомобільним краном вантажопідйомністю 18-25 тонн під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт, щозмінне технічне обслуговування крана, бере участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряє стан приладів безпеки й контролю. Вимагають наявність посвідчення крану автомобільного 5 категорії. Контактна особа - Наталія Анатоліївна (098 456 73 11).

Натомість у місто Ківерці шукають машиніста автомобільного крана на заробітну плату в 14 тисяч гривень. Обов’язки: переміщення вантажів на автомобільному крані, вимагають наявність чинного посвідчення машиніста автокрана та готовність до відряджень. Метод роботи – вахтовий. Контактна особа – Аліна Миколаївна (0265) 2 14 69).

Найвищу заробітну плату - 15 тисяч гривень - пропонують машиністу автогрейдера у Луцьку. Обов'язки: керування автогрейдером під час виконання робіт у ході будівництва. Вимагають знання правил експлуатації, технічного обслуговування автогрейдера та досвід роботи на автогрейдері від 3-х років. За деталями телефонуйте до Любові Володимирівни: (0332) 71 95 06.

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Теги: Робота, вакансії, машиніст, Луцьк
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