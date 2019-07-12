Машиністам на Волині готові платити до 15 тисяч гривень: ТОП вакансій
Сьогодні, 11:30
Наразі на Волині потребують машиністів, які знаються на будівельній автотехніці та вміють працювати грейдерами. Досвід роботи вимагають не всі роботодавці, однак бажано, аби він таки був. Оплату пропонують різну - від восьми до п’ятнадцяти тисяч гривень на місяць - в залежності від складності роботи.
Детальніше про актуальні вакансії Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, у місті Нововолинську потребують відразу трьох машиністів.
Машиністу підземних установок готові платити 8 000 гривень. Обов’язки – керівництво насосними установками, лебідками та іншими нескладними механізмами, проведення їх обслуговування. Щодо вакансії звертайтеся до Ірини Коритко – (03344) 3-21-15.
На ту ж зарплатню у 8 тисяч гривень шукають також машиніста-кранівника. Обов’язки – завантаження і розвантаження вантажів та матеріалів. За деталями звертайтеся до Наталії Сергіївни – (0244) 3 21 15.
Машиністу тепловоза пропонують також 8 000 винагороди за приймання і здачу тепловоза на початку і в кінці зміни, у обов’язки входять також ведення поїзда, виконання маневрової роботи, службового ремонту та підготовка тепловоза до комісійного огляду. Контактна особа – Наталя Сергіївна (0244) 3 21 15.
Машиніста (кочегара) котельної шукають у село Холонів Горохівського району. 8 тисяч гривень пропонують за виконання таких обов’язків: обслуговування водогрієнь та парових котлів з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговування в котельні окремих водогрієнь та парових котлів з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год, які працюють на твердому паливі. Щодо вакансії телефонуйте: (0279) 2 13 01 (Тетяна Василівна).
У село Прилісне Маневицького району потребують машиніста (кочегара) котельні. За 8 тисяч в місяць потрібно опалювати приміщення за допомогою котлів на твердому паливі. Графік роботи – змінний. З усіма питаннями звертайтеся до Олени Іванівни - (0276) 2 14 60.
В обласний центр Волині шукають машиніста компресорних установок з досвідом роботи не менше, аніж 6 місяців. За 8 тисяч гривень ставки в обов’язки входить обслуговування стаціонарних компресорів, зберігання та усування несправностей у роботі компресорних установок, контроль роботи запобіжних пристроїв компресора. Режим роботи: з 9.00 до 18.00, субота та неділя - вихідні дні. За деталями телефонуйте: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Також у Луцьк на 8 тисяч в місяць запрошують на роботу машиніста автовишки та автогідропідіймача – робота на спеціалізованому вантажному автопідйомнику ЗІЛ, висота підіймання до 22 метрів. Потребують наявність робітничої кваліфікації машиніста автовишки. Контактна особа - Наталія Анатоліївна (098 456 73 11).
У село Прилісне Маневицького району шукають машиніста брикетного преса. Заробітна плата – 8 400. В обов’язки входить здійснення пресування торфу на вальцьових пресах та штемпельних пресах із електроприводом, а також регулювання режиму пресування. Графік роботи: з 08.00 до 17.00. За деталями телефонуйте: (0276) 2 14 60 (Олена Іванівна).
За 8 577 на місяць у місто Луцьк запрошують на роботу машиніста екскаватора. Обов’язки – керівництво екскаватором з ковшем місткістю до 0,25 куб.м та екскаватором місткістю ковша до 0,5 куб.м під час виконання розкривних, видобувних, переекскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт, забезпечення технічно правильне розроблення вибою та ефективне використання екскаватора, а також заправлення горючими та мастильними матеріалами дизельного екскаватора. Вимагають наявність посвідчення. Контактна особа – Наталя Анатоліївна (098 456 73 11).
У місто Нововолинськ потрібен машиніст електровоза на заробітну плату 9 100. Працівник повинен керувати електровозом, формувати ешелони та проводити їх обслуговування. За деталями телефонуйте: (0244) 3 21 15 (Наталя Сергіївна).
Вже більшу винагороду - 10 тисяч гривень на місяць - платитимуть машиністу котлів у селі Прилісне. Обов’язки: проведення експлуатаційного обслуговування та експлуатації котлів котельні згідно графіку навантаження, контроль показання засобів вимірювання, ліквідація аварійних ситуацій. Графік роботи – змінний. За деталями телефонуйте: (0276) 2 14 60 (Олена Іванівна).
Також 10 тисяч гривень платитимуть машиністу екскаватора у місті Луцьку. Фахівець повинен знати та застосовувати у діяльності: будову і технічні характеристики обслуговуваних екскаваторів, принцип роботи механічного, гідравлічного та електричного обладнання екскаваторів, правила балансування екскаваторів, раціональні режими робіт екскаваторів та прийоми черпання, правила екскавації важких і легких ґрунтів та способи керування механізмами. Щодо вакансії телефонуйте: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
12 тисяч гривень платитимуть машиністам автомобільного та бортового кранів у Луцьку. Обов’язки: керує автомобільним краном вантажопідйомністю 18-25 тонн під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт, щозмінне технічне обслуговування крана, бере участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряє стан приладів безпеки й контролю. Вимагають наявність посвідчення крану автомобільного 5 категорії. Контактна особа - Наталія Анатоліївна (098 456 73 11).
Натомість у місто Ківерці шукають машиніста автомобільного крана на заробітну плату в 14 тисяч гривень. Обов’язки: переміщення вантажів на автомобільному крані, вимагають наявність чинного посвідчення машиніста автокрана та готовність до відряджень. Метод роботи – вахтовий. Контактна особа – Аліна Миколаївна (0265) 2 14 69).
Найвищу заробітну плату - 15 тисяч гривень - пропонують машиністу автогрейдера у Луцьку. Обов'язки: керування автогрейдером під час виконання робіт у ході будівництва. Вимагають знання правил експлуатації, технічного обслуговування автогрейдера та досвід роботи на автогрейдері від 3-х років. За деталями телефонуйте до Любові Володимирівни: (0332) 71 95 06.
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Детальніше про актуальні вакансії Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, у місті Нововолинську потребують відразу трьох машиністів.
Машиністу підземних установок готові платити 8 000 гривень. Обов’язки – керівництво насосними установками, лебідками та іншими нескладними механізмами, проведення їх обслуговування. Щодо вакансії звертайтеся до Ірини Коритко – (03344) 3-21-15.
На ту ж зарплатню у 8 тисяч гривень шукають також машиніста-кранівника. Обов’язки – завантаження і розвантаження вантажів та матеріалів. За деталями звертайтеся до Наталії Сергіївни – (0244) 3 21 15.
Машиністу тепловоза пропонують також 8 000 винагороди за приймання і здачу тепловоза на початку і в кінці зміни, у обов’язки входять також ведення поїзда, виконання маневрової роботи, службового ремонту та підготовка тепловоза до комісійного огляду. Контактна особа – Наталя Сергіївна (0244) 3 21 15.
Машиніста (кочегара) котельної шукають у село Холонів Горохівського району. 8 тисяч гривень пропонують за виконання таких обов’язків: обслуговування водогрієнь та парових котлів з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговування в котельні окремих водогрієнь та парових котлів з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год, які працюють на твердому паливі. Щодо вакансії телефонуйте: (0279) 2 13 01 (Тетяна Василівна).
У село Прилісне Маневицького району потребують машиніста (кочегара) котельні. За 8 тисяч в місяць потрібно опалювати приміщення за допомогою котлів на твердому паливі. Графік роботи – змінний. З усіма питаннями звертайтеся до Олени Іванівни - (0276) 2 14 60.
В обласний центр Волині шукають машиніста компресорних установок з досвідом роботи не менше, аніж 6 місяців. За 8 тисяч гривень ставки в обов’язки входить обслуговування стаціонарних компресорів, зберігання та усування несправностей у роботі компресорних установок, контроль роботи запобіжних пристроїв компресора. Режим роботи: з 9.00 до 18.00, субота та неділя - вихідні дні. За деталями телефонуйте: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Також у Луцьк на 8 тисяч в місяць запрошують на роботу машиніста автовишки та автогідропідіймача – робота на спеціалізованому вантажному автопідйомнику ЗІЛ, висота підіймання до 22 метрів. Потребують наявність робітничої кваліфікації машиніста автовишки. Контактна особа - Наталія Анатоліївна (098 456 73 11).
У село Прилісне Маневицького району шукають машиніста брикетного преса. Заробітна плата – 8 400. В обов’язки входить здійснення пресування торфу на вальцьових пресах та штемпельних пресах із електроприводом, а також регулювання режиму пресування. Графік роботи: з 08.00 до 17.00. За деталями телефонуйте: (0276) 2 14 60 (Олена Іванівна).
За 8 577 на місяць у місто Луцьк запрошують на роботу машиніста екскаватора. Обов’язки – керівництво екскаватором з ковшем місткістю до 0,25 куб.м та екскаватором місткістю ковша до 0,5 куб.м під час виконання розкривних, видобувних, переекскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт, забезпечення технічно правильне розроблення вибою та ефективне використання екскаватора, а також заправлення горючими та мастильними матеріалами дизельного екскаватора. Вимагають наявність посвідчення. Контактна особа – Наталя Анатоліївна (098 456 73 11).
У місто Нововолинськ потрібен машиніст електровоза на заробітну плату 9 100. Працівник повинен керувати електровозом, формувати ешелони та проводити їх обслуговування. За деталями телефонуйте: (0244) 3 21 15 (Наталя Сергіївна).
Вже більшу винагороду - 10 тисяч гривень на місяць - платитимуть машиністу котлів у селі Прилісне. Обов’язки: проведення експлуатаційного обслуговування та експлуатації котлів котельні згідно графіку навантаження, контроль показання засобів вимірювання, ліквідація аварійних ситуацій. Графік роботи – змінний. За деталями телефонуйте: (0276) 2 14 60 (Олена Іванівна).
Також 10 тисяч гривень платитимуть машиністу екскаватора у місті Луцьку. Фахівець повинен знати та застосовувати у діяльності: будову і технічні характеристики обслуговуваних екскаваторів, принцип роботи механічного, гідравлічного та електричного обладнання екскаваторів, правила балансування екскаваторів, раціональні режими робіт екскаваторів та прийоми черпання, правила екскавації важких і легких ґрунтів та способи керування механізмами. Щодо вакансії телефонуйте: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
12 тисяч гривень платитимуть машиністам автомобільного та бортового кранів у Луцьку. Обов’язки: керує автомобільним краном вантажопідйомністю 18-25 тонн під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт, щозмінне технічне обслуговування крана, бере участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряє стан приладів безпеки й контролю. Вимагають наявність посвідчення крану автомобільного 5 категорії. Контактна особа - Наталія Анатоліївна (098 456 73 11).
Натомість у місто Ківерці шукають машиніста автомобільного крана на заробітну плату в 14 тисяч гривень. Обов’язки: переміщення вантажів на автомобільному крані, вимагають наявність чинного посвідчення машиніста автокрана та готовність до відряджень. Метод роботи – вахтовий. Контактна особа – Аліна Миколаївна (0265) 2 14 69).
Найвищу заробітну плату - 15 тисяч гривень - пропонують машиністу автогрейдера у Луцьку. Обов'язки: керування автогрейдером під час виконання робіт у ході будівництва. Вимагають знання правил експлуатації, технічного обслуговування автогрейдера та досвід роботи на автогрейдері від 3-х років. За деталями телефонуйте до Любові Володимирівни: (0332) 71 95 06.
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