Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 листопада, на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС,



Нагадаємо, у Ковелі встановили «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.



Загальноосвітні школи з 3 листопада перейдуть на дистанційне навчання. Призупиняється навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту, крім навчально-реабілітаційних центрів.



Заборонили приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у галузі культури.



Не працюватимуть заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), торговельно-розважальні центри, перукарні.



У сфері торговельного і побутового обслуговування населенню лише дозволили:

- реалізацію продуктів харчування, пального, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і садівного матеріалу;

- банківську та страхову діяльність, а також медичну, ветеринарну практику, роботу автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

- торговельну діяльність та надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, які надають їх сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).



У Ковелі перевезення громадським транспортом здійснюватиметься за умов заповнення пасажирами тільки сидячих місць та дотримання протиепідемічних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від завтра, 3 листопада, у Ковелі запроваджують посилені карантинні обмеження.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 листопада, на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС, повідомляє мерія Ковеля.Нагадаємо, у Ковелі встановилиЗагальноосвітні школи з 3 листопада перейдуть на дистанційне навчання. Призупиняється навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту, крім навчально-реабілітаційних центрів.Заборонили приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у галузі культури.Не працюватимуть заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), торговельно-розважальні центри, перукарні.У сфері торговельного і побутового обслуговування населенню лише дозволили:- реалізацію продуктів харчування, пального, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і садівного матеріалу;- банківську та страхову діяльність, а також медичну, ветеринарну практику, роботу автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;- торговельну діяльність та надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, які надають їх сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).У Ковелі перевезення громадським транспортом здійснюватиметься за умов заповнення пасажирами тільки сидячих місць та дотримання протиепідемічних вимог.

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