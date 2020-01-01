Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 17:40
Від завтра, 3 листопада, у Ковелі запроваджують посилені карантинні обмеження.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 листопада, на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС, повідомляє мерія Ковеля.
Нагадаємо, у Ковелі встановили «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Загальноосвітні школи з 3 листопада перейдуть на дистанційне навчання. Призупиняється навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту, крім навчально-реабілітаційних центрів.
Заборонили приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у галузі культури.
Не працюватимуть заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), торговельно-розважальні центри, перукарні.
У сфері торговельного і побутового обслуговування населенню лише дозволили:
- реалізацію продуктів харчування, пального, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і садівного матеріалу;
- банківську та страхову діяльність, а також медичну, ветеринарну практику, роботу автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
- торговельну діяльність та надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, які надають їх сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).
У Ковелі перевезення громадським транспортом здійснюватиметься за умов заповнення пасажирами тільки сидячих місць та дотримання протиепідемічних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 листопада, на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС, повідомляє мерія Ковеля.
Нагадаємо, у Ковелі встановили «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Загальноосвітні школи з 3 листопада перейдуть на дистанційне навчання. Призупиняється навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту, крім навчально-реабілітаційних центрів.
Заборонили приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у галузі культури.
Не працюватимуть заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), торговельно-розважальні центри, перукарні.
У сфері торговельного і побутового обслуговування населенню лише дозволили:
- реалізацію продуктів харчування, пального, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і садівного матеріалу;
- банківську та страхову діяльність, а також медичну, ветеринарну практику, роботу автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
- торговельну діяльність та надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, які надають їх сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).
У Ковелі перевезення громадським транспортом здійснюватиметься за умов заповнення пасажирами тільки сидячих місць та дотримання протиепідемічних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині побільшало «червоних зон» карантину
Сьогодні, 08:47
Чи повернуться учні до шкіл після канікул у Шацькому районі
01 листопад, 13:15
Коментарі 0
Останні новини
Як змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 18:20
На Волині інтернет-шахраї «кинули» йорданця при куплі авто
Сьогодні, 18:15
Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 17:40
Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Сьогодні, 17:25
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 17:13