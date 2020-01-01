вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин

Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
Від завтра, 3 листопада, у Ковелі запроваджують посилені карантинні обмеження.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 2 листопада, на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС, повідомляє мерія Ковеля.

Нагадаємо, у Ковелі встановили «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Загальноосвітні школи з 3 листопада перейдуть на дистанційне навчання. Призупиняється навчально-виховний процес у закладах позашкільної, дошкільної освіти та спорту, крім навчально-реабілітаційних центрів.

Заборонили приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у галузі культури.

Не працюватимуть заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), торговельно-розважальні центри, перукарні.

У сфері торговельного і побутового обслуговування населенню лише дозволили:
- реалізацію продуктів харчування, пального, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і садівного матеріалу;
- банківську та страхову діяльність, а також медичну, ветеринарну практику, роботу автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
- торговельну діяльність та надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, які надають їх сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування).

У Ковелі перевезення громадським транспортом здійснюватиметься за умов заповнення пасажирами тільки сидячих місць та дотримання протиепідемічних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, посилення карантину, червона зона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині побільшало «червоних зон» карантину
Сьогодні, 08:47
Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
01 листопад, 19:18
Чи повернуться учні до шкіл після канікул у Шацькому районі
01 листопад, 13:15
Одна смерть і 230 нових випадків: яка ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу
01 листопад, 09:56
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 18:20
На Волині інтернет-шахраї «кинули» йорданця при куплі авто
Сьогодні, 18:15
Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 17:40
Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Сьогодні, 17:25
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
«Червона» зона карантину: у Нововолинську закривають кафе, розважальні заклади та фітнес-центри «Червона» зона карантину: у Нововолинську закривають кафе, розважальні заклади та фітнес-центри
16 жовтень, 16:28
Посилення карантину: чи їздять через Луцьк автобуси міжміського та міжобласного сполучення Посилення карантину: чи їздять через Луцьк автобуси міжміського та міжобласного сполучення
05 серпень, 19:28
Місцева влада не може самовільно послаблювати карантин, – МОЗ Місцева влада не може самовільно послаблювати карантин, – МОЗ
02 серпень, 18:30
На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова На Волині виявили Toyota з підробленими номерами кузова
Сьогодні, 13:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині інтернет-шахраї «кинули» йорданця при куплі авто
Сьогодні, 18:15
 0
Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 17:40
 0
Ювелірний бренд «SOVA» – відтепер у «ПортCity»*
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 17:13
 0
Медіа
відео
1/8