На Волині інтернет-шахраї «кинули» йорданця при куплі авто
Сьогодні, 18:15
В селі Старовойтово інтернет-шахраї ошукали довірливого громадянина Йорданії.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
В кінці жовтня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове невідомі особи шляхом обману під приводом продажу автомобіля через інтернет-сайт OLX заволоділи грошовими коштами громадянина Йорданії на сумі 500 доларів США, які заявник перерахував через термінал самообслуговування в магазині "Добробут" на невідомий рахунок.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.
Триває досудове слідство.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
В кінці жовтня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове невідомі особи шляхом обману під приводом продажу автомобіля через інтернет-сайт OLX заволоділи грошовими коштами громадянина Йорданії на сумі 500 доларів США, які заявник перерахував через термінал самообслуговування в магазині "Добробут" на невідомий рахунок.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.
Триває досудове слідство.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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