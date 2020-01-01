На Волині інтернет-шахраї «кинули» йорданця при куплі авто





Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.



В кінці жовтня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове невідомі особи шляхом обману під приводом продажу автомобіля через інтернет-сайт OLX заволоділи грошовими коштами громадянина Йорданії на сумі 500 доларів США, які заявник перерахував через термінал самообслуговування в магазині "Добробут" на невідомий рахунок.



Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.



Триває досудове слідство.



Головне фото - ілюстративне.

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