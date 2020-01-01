На Волині 5 лікарень – перезавантажені хворими на коронавірус

Смертність від СOVID-19 у Волинській області зберігається на стабільно-високому рівні.Про це під час засідання регіональної комісії питань ТЕБ та НС сьогодні, 2 листопада, повідомила головний санітарний лікар області, інформує пресслужба Волинської ОДА.За її словами, у 90% випадків причиною смертей є розвиток вірусних пневмоній та супутніх захворювань.Під час засідання затвердили карантинні обмеження відповідно до встановлених Державною комісією з питань ТЕБ та НС рівнів епідемічної небезпеки, що діють від сьогодні, 2 листопада.Слід зазначити, що навчальні заклади, які знаходяться на територіях «помаранчевої» зони, відновили навчання після канікул. На територіях «червоної» зони навчання повинне відбуватися дистанційно.Як повідомила т.в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА, попри те, що за останній тиждень в області знову збільшили кількість ліжок для хворих на СOVID-19 (+55 ліжок), завантаженість продовжує зростати.«Приміром, за одну добу від 1 до 2 листопада на стаціонарне лікування поступило 23 пацієнти. Незважаючи на те, що у волинських медичних закладах розгорнуто 1348 ліжок, їх завантаженість становить 63,9%», - сказала під час засідання Людмила Тимощук.На сьогодні перезавантаженість ліжок спостерігається у КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради – 68%, КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради – 77%, КП «Ківерцівське районне ТМО Ківерцівської районної ради» – 91%, КНП «Горохівська ЦРЛ Горохівської районної ради» - 80%, КП «Любешівська центральна районна лікарня» – 86%.Станом на 2 листопада в області виявили близько 14 тис. випадків СOVID-19, з них одужали 8 тис. осіб. Проте близько 6 тис. волинян продовжують хворіти.