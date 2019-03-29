Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО





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Лісівники висадили 80 саджанців яблуні, сливи, груші, черешні, абрикоса та персика.



Начальник базисного розсадника Григорій Козел – садівник із багаторічним досвідом, радить саджати фруктові дерева восени, адже після перезимівлі культури краще розвиваються, протистоять хворобам та приносять кращі врожаї, а плоди дерев, висаджених восени, зазвичай більші та соковитіші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники ДП «Ратнівське ЛМГ» на території базисного розсадника підприємства створили фруктовий сад.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.Лісівники висадили 80 саджанців яблуні, сливи, груші, черешні, абрикоса та персика.Начальник базисного розсадника– садівник із багаторічним досвідом, радить саджати фруктові дерева восени, адже після перезимівлі культури краще розвиваються, протистоять хворобам та приносять кращі врожаї, а плоди дерев, висаджених восени, зазвичай більші та соковитіші.

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