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Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО

Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО
Працівники ДП «Ратнівське ЛМГ» на території базисного розсадника підприємства створили фруктовий сад.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Лісівники висадили 80 саджанців яблуні, сливи, груші, черешні, абрикоса та персика.

Начальник базисного розсадника Григорій Козел – садівник із багаторічним досвідом, радить саджати фруктові дерева восени, адже після перезимівлі культури краще розвиваються, протистоять хворобам та приносять кращі врожаї, а плоди дерев, висаджених восени, зазвичай більші та соковитіші.

Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО
Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО
Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО

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Теги: Ратнівське ЛМГ, фруктовий сад
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