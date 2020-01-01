У міністерстві охорони здоров'я радять українцям купити пульсикометри





Громадянам радять мати вдома прилад, який вимірює рівень насиченості крові киснем, що дуже важливо при коронавірусі.

Про це під час брифінгу в понеділок, 2 листопада, сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микічак, - пише



"Ми просимо не панікувати. Ми просимо бути вдумлими. Ми просимо не вимітати аптеки, наші аптечні установи, не викупляти всі ті препарати, які не несуть ніякої лікувальної дії ... якщо у Вас є додаткова копійка для того, щоб купити такі медикаменти про запас, - то краще купити для себе, для дому пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометром в сім'ї. Сьогодні це важливо. Цим Ви підтримаєте і полегшите роботу сімейних лікарів, контролюючи особисто своє здоров'я", - сказала Микічак.



Вона також закликала не користуватися неперевіреними рекомендаціями і ні в якому разі не призначати собі медикаменти, особливо імунопротектори, імуномодулятори, антибіотики.



Довідка



Пульсоксиметр - апарат для вимірювання рівня насиченості крові киснем. Він може допомогти зафіксувати момент, коли через ускладнення COVID-19 у хворого виникає киснева недостатність.

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