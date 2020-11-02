вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців перевірять на цифрову грамотність

Українців перевірять на цифрову грамотність
Міністерство цифрової трансформації України запускає тест для перевірки цифрової грамотності українців.

Про це повідомляє Лівий берег, посилаючись на пресслужбу Мінцифри.

"Тест допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити", - йдеться в повідомленні.

Тест допоможе перевірити знання та навички із цифрової грамотності у 6 сферах:1) Основи комп’ютерної грамотності.2) Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.3) Створення цифрового контенту.4) Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.5) Безпека у цифровому середовищі.6) Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

Для того, щоб пройти тест необхідно відповісти на 90 питань упродовж 30-40 хвилин. Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей.

"Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами", - додали в Мінцифри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цифрова грамотність, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців перевірять на цифрову грамотність
Сьогодні, 04:19
Кліп на дитячу пісеньку б'є рекорди і зібрав 7 мільярдів переглядів на YouTube
Сьогодні, 03:17
У Стир випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях
Сьогодні, 01:16
Зеленський не виключає розпуск Ради через розбіжності щодо КСУ
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада
02 листопад, 10:58
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
02 листопад, 08:56
Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
01 листопад, 19:18
Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені
01 листопад, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців перевірять на цифрову грамотність
Сьогодні, 04:19
 0
Кліп на дитячу пісеньку б'є рекорди і зібрав 7 мільярдів переглядів на YouTube
Сьогодні, 03:17
 0
У Стир випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях
Сьогодні, 01:16
 0
Зеленський не виключає розпуск Ради через розбіжності щодо КСУ
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8