вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині не усі «ковідні» лікарні забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу

На Волині не усі «ковідні» лікарні забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу
У Волинській області працюють над забезпеченням «ковідних» ліжок доступом до кисню.

Про це йшлося сьогодні, 2 листопада, під час наради з головними лікарями медичних закладів, інформує пресслужба Волинської ОДА.

Обговорення надважливих питань кисневого забезпечення ліжкового «ковідного» фонду відбулося під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Мовенка, заступників очільника області Олександра Троханенка та Ігоря Чуліпи.

Слід зазначити, що підключення до кисневих точок 80% ліжок для хворих на COVID-19 – вимога МОЗу.

«Ми повинні бути щодня готові до надання медичної допомоги людям, які цього потребують, – наголосила т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук. – Позаяк кількість хворих в області, як і в країні, щодня збільшується, а завантаженість ліжок на сьогодні в регіоні вже становить 63,9%».

Відтак, головні лікарі обласних, районних та міських лікарень поінформували про ситуацію щодо кількості розгорнутих ліжок для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, заповненості ліжкового фонду у медичних закладах, а також щодо забезпечення їх киснем.

Наразі, як стало відомо в ході наради, усі лікарні області певною мірою забезпечені кисневими генераторами та концентраторами. Однак, у зв’язку з тим, що кількість хворих постійно збільшується, процес забезпечення киснем ліжкового фонду триває. Зокрема, йде процес закупівлі кисневих концентраторів, розведення кисневих точок та підключення їх до кисню. В окремих районах та містах області оголосили тендери на закупівлю кисневих генераторів.

Однак наразі в області не усі лікарні, визначені для лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу. Відтак, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко звернуся до присутніх керівників медичних закладів з проханням озвучити наявні проблемі питання та наголосив, що обласна влада готова надати необхідну допомогу у їх вирішенні.

Серед основних проблемних питань, озвучених лікарями, – доволі тривалі терміни виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення кисневих генераторів та розведення кисневих точок по палатах.

У зв’язку з цим Сергій Мовенко дав доручення підготувати перелік фірм, які замаються виготовленням ПКД для медичних закладів області, аби мати можливість детальніше вивчити причини наявної проблеми.

«Збільшення кисневих точок у медичних закладах – це не лише вимога Міністерство охорони здоров’я. У першу чергу, це надважливе завдання, яке ми повинні вирішити задля надання необхідної медичної допомоги хворим, – зауважив перший заступник керівника області. – Саме тому маємо спільно докласти максимум зусиль, аби у найкоротші терміни забезпечити підключення до кисню необхідної кількості ліжок».

У свою чергу заступник голови облдержадміністрації, керівник робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Ігор Чуліпа на державному рівні прийняте рішення щодо перепрофілювання під тимчасові госпіталі для лікування хворих на COVID-19 ще трьох медичних закладів області. Зокрема, йдеться про Луцьку, Ківерцівську та Іваничівську районні лікарні.

Відтак, Ігор Чуліпа звернувся до керівників зазначених лікарень з проханням надати відповіді пропозиції, аби й надалі забезпечити надання необхідної медичної допомоги хворим не лише на коронавірусну хворобу, а й інші захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ШВЛ, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині 5 лікарень – перезавантажені хворими на коронавірус
Сьогодні, 19:15
Школи йдуть на «дистанційку», закривають кафе, садочки: у місті на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 17:40
На Волині побільшало «червоних зон» карантину
Сьогодні, 08:47
Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
01 листопад, 19:18
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин створив першу на Західній Україні кафедру хірургії та транслантології
Сьогодні, 22:59
У волинському місті з'явився догхантер, який жорстоко знущається з тварин
Сьогодні, 22:21
На Волині не усі «ковідні» лікарні забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу
Сьогодні, 21:56
На Волині сталася аварія, внаслідок якої постраждала жінка
Сьогодні, 21:17
Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО
Сьогодні, 20:55
Схожі новини
На Волині четверо хворих на коронавірус не можуть самостійно дихати На Волині четверо хворих на коронавірус не можуть самостійно дихати
17 липень, 13:07
Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень
07 квітень, 16:10
Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада Одна смерть і 199 хворих за добу: яка ситуація із COVID-19 на Волині станом на 2 листопада
Сьогодні, 10:58
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин створив першу на Західній Україні кафедру хірургії та транслантології
Сьогодні, 22:59
 0
У волинському місті з'явився догхантер, який жорстоко знущається з тварин
Сьогодні, 22:21
 0
На Волині не усі «ковідні» лікарні забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу
Сьогодні, 21:56
 0
На Волині сталася аварія, внаслідок якої постраждала жінка
Сьогодні, 21:17
 0
Груші, абрикоси та персики: у лісгоспі на Волині висадили фруктовий сад. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
Медіа
відео
1/8