На Волині не усі «ковідні» лікарні забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу





Про це йшлося сьогодні, 2 листопада, під час наради з головними лікарями медичних закладів,



Обговорення надважливих питань кисневого забезпечення ліжкового «ковідного» фонду відбулося під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Мовенка, заступників очільника області Олександра Троханенка та Ігоря Чуліпи.



Слід зазначити, що підключення до кисневих точок 80% ліжок для хворих на COVID-19 – вимога МОЗу.



«Ми повинні бути щодня готові до надання медичної допомоги людям, які цього потребують, – наголосила т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук. – Позаяк кількість хворих в області, як і в країні, щодня збільшується, а завантаженість ліжок на сьогодні в регіоні вже становить 63,9%».



Відтак, головні лікарі обласних, районних та міських лікарень поінформували про ситуацію щодо кількості розгорнутих ліжок для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, заповненості ліжкового фонду у медичних закладах, а також щодо забезпечення їх киснем.



Наразі, як стало відомо в ході наради, усі лікарні області певною мірою забезпечені кисневими генераторами та концентраторами. Однак, у зв’язку з тим, що кількість хворих постійно збільшується, процес забезпечення киснем ліжкового фонду триває. Зокрема, йде процес закупівлі кисневих концентраторів, розведення кисневих точок та підключення їх до кисню. В окремих районах та містах області оголосили тендери на закупівлю кисневих генераторів.



Однак наразі в області не усі лікарні, визначені для лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу. Відтак, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко звернуся до присутніх керівників медичних закладів з проханням озвучити наявні проблемі питання та наголосив, що обласна влада готова надати необхідну допомогу у їх вирішенні.



Серед основних проблемних питань, озвучених лікарями, – доволі тривалі терміни виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення кисневих генераторів та розведення кисневих точок по палатах.



У зв’язку з цим Сергій Мовенко дав доручення підготувати перелік фірм, які замаються виготовленням ПКД для медичних закладів області, аби мати можливість детальніше вивчити причини наявної проблеми.



«Збільшення кисневих точок у медичних закладах – це не лише вимога Міністерство охорони здоров’я. У першу чергу, це надважливе завдання, яке ми повинні вирішити задля надання необхідної медичної допомоги хворим, – зауважив перший заступник керівника області. – Саме тому маємо спільно докласти максимум зусиль, аби у найкоротші терміни забезпечити підключення до кисню необхідної кількості ліжок».



У свою чергу заступник голови облдержадміністрації, керівник робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Ігор Чуліпа на державному рівні прийняте рішення щодо перепрофілювання під тимчасові госпіталі для лікування хворих на COVID-19 ще трьох медичних закладів області. Зокрема, йдеться про Луцьку, Ківерцівську та Іваничівську районні лікарні.



Відтак, Ігор Чуліпа звернувся до керівників зазначених лікарень з проханням надати відповіді пропозиції, аби й надалі забезпечити надання необхідної медичної допомоги хворим не лише на коронавірусну хворобу, а й інші захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області працюють над забезпеченням «ковідних» ліжок доступом до кисню.Про це йшлося сьогодні, 2 листопада, під час наради з головними лікарями медичних закладів, інформує пресслужба Волинської ОДА.Обговорення надважливих питань кисневого забезпечення ліжкового «ковідного» фонду відбулося під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації, заступників очільника областітаСлід зазначити, що підключення до кисневих точокдля хворих на COVID-19 – вимога МОЗу.«Ми повинні бути щодня готові до надання медичної допомоги людям, які цього потребують, – наголосила т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації. – Позаяк кількість хворих в області, як і в країні, щодня збільшується, а завантаженість ліжок на сьогодні в регіоні вже становить 63,9%».Відтак, головні лікарі обласних, районних та міських лікарень поінформували про ситуацію щодо кількості розгорнутих ліжок для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, заповненості ліжкового фонду у медичних закладах, а також щодо забезпечення їх киснем.Наразі, як стало відомо в ході наради, усі лікарні області певною мірою забезпечені кисневими генераторами та концентраторами. Однак, у зв’язку з тим, що кількість хворих постійно збільшується, процес забезпечення киснем ліжкового фонду триває. Зокрема, йде процес закупівлі кисневих концентраторів, розведення кисневих точок та підключення їх до кисню. В окремих районах та містах області оголосили тендери на закупівлю кисневих генераторів.Однак наразі в області не усі лікарні, визначені для лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем відповідно до вимог МОЗу. Відтак, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко звернуся до присутніх керівників медичних закладів з проханням озвучити наявні проблемі питання та наголосив, що обласна влада готова надати необхідну допомогу у їх вирішенні.Серед основних проблемних питань, озвучених лікарями, – доволі тривалі терміни виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення кисневих генераторів та розведення кисневих точок по палатах.У зв’язку з цим Сергій Мовенко дав доручення підготувати перелік фірм, які замаються виготовленням ПКД для медичних закладів області, аби мати можливість детальніше вивчити причини наявної проблеми.«Збільшення кисневих точок у медичних закладах – це не лише вимога Міністерство охорони здоров’я. У першу чергу, це надважливе завдання, яке ми повинні вирішити задля надання необхідної медичної допомоги хворим, – зауважив перший заступник керівника області. – Саме тому маємо спільно докласти максимум зусиль, аби у найкоротші терміни забезпечити підключення до кисню необхідної кількості ліжок».У свою чергу заступник голови облдержадміністрації, керівник робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,на державному рівні прийняте рішення щодо перепрофілювання під тимчасові госпіталі для лікування хворих на COVID-19 ще трьох медичних закладів області. Зокрема, йдеться про Луцьку, Ківерцівську та Іваничівську районні лікарні.Відтак, Ігор Чуліпа звернувся до керівників зазначених лікарень з проханням надати відповіді пропозиції, аби й надалі забезпечити надання необхідної медичної допомоги хворим не лише на коронавірусну хворобу, а й інші захворювання.

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