Волинська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів
Сьогодні, 08:10
Іваничівська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів ОLV-10.
Оголошення про закупівлю розмістили на Prozorro, - повідомляє Район.Іваничі.
Договір на постачання підписали з товариством з обмеженою відповідальністю «Бренд актівейшн».
10 кисневих концентраторів вартували 385 тисяч гривень. Вартість одного – 38,5 тисяч гривень.
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Оголошення про закупівлю розмістили на Prozorro, - повідомляє Район.Іваничі.
Договір на постачання підписали з товариством з обмеженою відповідальністю «Бренд актівейшн».
10 кисневих концентраторів вартували 385 тисяч гривень. Вартість одного – 38,5 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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