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Волинська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів

Волинська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів
Іваничівська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів ОLV-10.

Оголошення про закупівлю розмістили на Prozorro, - повідомляє Район.Іваничі.

Договір на постачання підписали з товариством з обмеженою відповідальністю «Бренд актівейшн».

10 кисневих концентраторів вартували 385 тисяч гривень. Вартість одного – 38,5 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, Луцьк
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