Волинська лікарня придбала 10 кисневих концентраторів





Оголошення про закупівлю розмістили на Prozorro, - повідомляє



Договір на постачання підписали з товариством з обмеженою відповідальністю «Бренд актівейшн».



10 кисневих концентраторів вартували 385 тисяч гривень. Вартість одного – 38,5 тисяч гривень.

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