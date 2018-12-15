Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях
Сьогодні, 01:16
Волинські потяги не братимуть пасажирів на залізничних станціях, які потрапили до "червоної зони".
Таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Відтак, продаж квитків із окремих залізничних станцій припинеться. Такі обмеження стосуватимуться і маршрутів, якими курсують два волинські потяги.
З 00:01 2 листопада - закрили продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.
Через станції Славута-1 і Шепетівка проходять поїзди "Ковель-Новоолексіївка" та "Ковель-Київ". Тому до врегулювання ситуації поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
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Таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Відтак, продаж квитків із окремих залізничних станцій припинеться. Такі обмеження стосуватимуться і маршрутів, якими курсують два волинські потяги.
З 00:01 2 листопада - закрили продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.
Через станції Славута-1 і Шепетівка проходять поїзди "Ковель-Новоолексіївка" та "Ковель-Київ". Тому до врегулювання ситуації поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
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