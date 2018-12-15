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Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях

Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях
Волинські потяги не братимуть пасажирів на залізничних станціях, які потрапили до "червоної зони".

Таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Відтак, продаж квитків із окремих залізничних станцій припинеться. Такі обмеження стосуватимуться і маршрутів, якими курсують два волинські потяги.

З 00:01 2 листопада - закрили продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.

Через станції Славута-1 і Шепетівка проходять поїзди "Ковель-Новоолексіївка" та "Ковель-Київ". Тому до врегулювання ситуації поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

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Теги: Волинь, потяг, Київ-Ковель, Ковель-Новоолексіївка, Укрзалізниця
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