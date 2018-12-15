Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях

Волинські потяги не братимуть пасажирів на залізничних станціях, які потрапили до "червоної зони".Таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомляє пресслужба Укрзалізниці.Відтак, продаж квитків із окремих залізничних станцій припинеться. Такі обмеження стосуватимуться і маршрутів, якими курсують два волинські потяги.З 00:01 2 листопада - закрили продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.Через станції Славута-1 і Шепетівка проходять поїзди "Ковель-Новоолексіївка" та "Ковель-Київ". Тому до врегулювання ситуації поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.