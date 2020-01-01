вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський виш отримає грант для покращення медіаграмотності студентів-журналістів

Волинський виш отримає грант для покращення медіаграмотності студентів-журналістів
Волинський національний університет до лютого 2021 року стане співвиконавцем грантового проєкту з підвищення медіаграмотності серед студентів спеціальності «Журналістика».

Це засвідчує Меморандум про співпрацю, підписаний 29 жовтня 2020 року в межах дії угоди. Грант наданий за проєктом "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси, - повідомила завідувач кафедри соціальних комунікацій, доцент Олена Кошелюк.

Відповідальними від університету є завідувач кафедри соціальних комунікацій, доцент Олена Кошелюк, очільниця ГО «Альтернативна журналістика», доцент Оксана Косюк та викладачі кафедри соціальних комунікацій.

Олена Кошелюк: «Мені дуже приємно бути відповідальною особою та представляти наш заклад в цьому масштабному проєкті. І ще більш приємно, що сюди залучені найкращі викладачі нашої кафедри, зокрема проректорка з комунікацій Наталія Благовірна, доценти Оксана Косюк, Марія Рожило, Оксана Теребус. Це вже втретє за останні 2 роки кафедра соціальних комунікацій буде успішно реалізовувати подібного роду активності»

Оксана Косюк: «Проєкт надзвичайно важливий для освітян, бо виникає рідкісна нагода не лише чітко окреслити медіаграмотність як актуальне явище та навчальний предмет в університеті і школі, а й у процесі дискусій виправити теоретичні й методологічні помилки, визначитися із стратегіями викладання. Приміром, на мій погляд, пропедевтичною частиною медіаграмотності у школі має стати курс з основ журналістики, бо інтеграція в інші предмети неможлива без знання жанрології, основ та форматів функціонування ЗМІ тощо. Цю думку я намагатимусь донести учасникам грантової програми»

Проєкт з медіаграмотності не тільки важливий для студентів-журналістів, а й студентів усіх спеціальностей та викладачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВНУ, грант, журналістика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У міністерстві охорони здоров'я радять українцям купити пульсикометри
Сьогодні, 06:33
Волинський виш отримає грант для покращення медіаграмотності студентів-журналістів
Сьогодні, 05:27
Українців перевірять на цифрову грамотність
Сьогодні, 04:19
Кліп на дитячу пісеньку б'є рекорди і зібрав 7 мільярдів переглядів на YouTube
Сьогодні, 03:17
У Стир випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках
27 жовтень, 06:10
Волинські студенти поєднуватимуть навчання та роботу в «Ощадбанку» Волинські студенти поєднуватимуть навчання та роботу в «Ощадбанку»
23 жовтень, 21:19
У ВНУ імені Лесі Українки – новий офіційний сайт У ВНУ імені Лесі Українки – новий офіційний сайт
21 жовтень, 23:44
Волинські студенти поєднуватимуть навчання та роботу в компанії «Інвестор»* Волинські студенти поєднуватимуть навчання та роботу в компанії «Інвестор»*
21 жовтень, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У міністерстві охорони здоров'я радять українцям купити пульсикометри
Сьогодні, 06:33
 0
Волинський виш отримає грант для покращення медіаграмотності студентів-журналістів
Сьогодні, 05:27
 0
Українців перевірять на цифрову грамотність
Сьогодні, 04:19
 0
Кліп на дитячу пісеньку б'є рекорди і зібрав 7 мільярдів переглядів на YouTube
Сьогодні, 03:17
 0
У Стир випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8