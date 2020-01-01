Волинський виш отримає грант для покращення медіаграмотності студентів-журналістів

Волинський національний університет до лютого 2021 року стане співвиконавцем грантового проєкту з підвищення медіаграмотності серед студентів спеціальності «Журналістика».Це засвідчує Меморандум про співпрацю, підписаний 29 жовтня 2020 року в межах дії угоди. Грант наданий за проєктом "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси, - повідомила завідувач кафедри соціальних комунікацій, доцентВідповідальними від університету є завідувач кафедри соціальних комунікацій, доцент Олена Кошелюк, очільниця ГО «Альтернативна журналістика», доцент Оксана Косюк та викладачі кафедри соціальних комунікацій.Олена Кошелюк: «Мені дуже приємно бути відповідальною особою та представляти наш заклад в цьому масштабному проєкті. І ще більш приємно, що сюди залучені найкращі викладачі нашої кафедри, зокрема проректорка з комунікацій Наталія Благовірна, доценти Оксана Косюк, Марія Рожило, Оксана Теребус. Це вже втретє за останні 2 роки кафедра соціальних комунікацій буде успішно реалізовувати подібного роду активності»Оксана Косюк: «Проєкт надзвичайно важливий для освітян, бо виникає рідкісна нагода не лише чітко окреслити медіаграмотність як актуальне явище та навчальний предмет в університеті і школі, а й у процесі дискусій виправити теоретичні й методологічні помилки, визначитися із стратегіями викладання. Приміром, на мій погляд, пропедевтичною частиною медіаграмотності у школі має стати курс з основ журналістики, бо інтеграція в інші предмети неможлива без знання жанрології, основ та форматів функціонування ЗМІ тощо. Цю думку я намагатимусь донести учасникам грантової програми»Проєкт з медіаграмотності не тільки важливий для студентів-журналістів, а й студентів усіх спеціальностей та викладачів.