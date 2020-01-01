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Волинянин створив першу на Західній Україні кафедру хірургії та транслантології

Волинянин створив першу на Західній Україні кафедру хірургії та транслантології
У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького вперше на Західній Україні створили кафедру хірургії та транслантології.

Новостворена кафедра стала частиною факультету післядипломної освіти університету та функціонуватиме на базі клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста, - йдеться на сторінці закладу.

Очолив кафедру кандидат медичних наук, доцент Олександр Щур, а ініціатором створення кафедри став генеральний директор лікарні волинянин Олег Самчук.

Навчання на кафедрі хірургії та трансплантології ФПДО включатиме велику кількість новітніх курсів. З наступного року вводяться п’ятимісячні курси спеціалізації з «Трансплантології», а також будуть проводитись двотижневі курси тематичного удосконалення (ТУ) для лікарів різних спеціальностей на різні теми, за які медикам нараховуватиметься 50 балів безперервного професійного розвитку:

• «Діагностика та лікування тромбоемболії легеневих артерій»
• «Трансплантація нирки та підшлункової залози»
• «Реваскуляризація міокарда»
• «Трансплантація печінки та кишківника»
• «Трансплантація серця та легень»
• «Діагностика та лікування вад серця»
• «Діагностика та лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом»
• «Актуальні питання ендокринної хірургії».

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Теги: медицина, Львів, Волинь, Олег Самчук
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