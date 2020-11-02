Зеленський не виключає розпуск Ради через розбіжності щодо КСУ





Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова», - пише



За словами глави держави, він хоче, щоб парламент працював на державу.



«Від реалізації нашого плану це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, я побачу, що немає підтримки у Раді, а перш за все у «Слузі народу», бо вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами, але вони повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть у розріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуск Ради – ред.)», – наголосив Зеленський.



Також президент заявив, що в даний час у нього немає сценарію на той випадок, якщо судді Конституційного суду відмовляться йти у відставку. При цьому він зазначив, що цим будуть займатися відповідні органи.



«Я зараз не маю такого сценарію. По-перше, вони громадяни України, а потім вже судді і вони не можуть йти всупереч рішенням парламенту, і довіри суспільства. Я не знаю чи це правда, але два відсотки повністю довіряють КСУ. Тому я вважаю, що це буде не наша справа», – заявив президент.



Нагадаємо, що Конституційний суд України на закритому засіданні 27 жовтня визнав невідповідними Конституції два пункти з подання депутатів від ОПЗЖ про неконституційність антикорупційного законодавства. Зокрема, КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування чиновників і депутатів, залишивши в силі адміністративну та дисциплінарну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський не виключає, що відмова «Слуги народу» від підтримки його рішення щодо звільнення суддів Конституційного суду може стати причиною для розпуску Ради.Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова», - пише "Громадське радіо". За словами глави держави, він хоче, щоб парламент працював на державу.«Від реалізації нашого плану це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, я побачу, що немає підтримки у Раді, а перш за все у «Слузі народу», бо вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами, але вони повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть у розріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуск Ради – ред.)», – наголосив Зеленський.Також президент заявив, що в даний час у нього немає сценарію на той випадок, якщо судді Конституційного суду відмовляться йти у відставку. При цьому він зазначив, що цим будуть займатися відповідні органи.«Я зараз не маю такого сценарію. По-перше, вони громадяни України, а потім вже судді і вони не можуть йти всупереч рішенням парламенту, і довіри суспільства. Я не знаю чи це правда, але два відсотки повністю довіряють КСУ. Тому я вважаю, що це буде не наша справа», – заявив президент.Нагадаємо, що Конституційний суд України на закритому засіданні 27 жовтня визнав невідповідними Конституції два пункти з подання депутатів від ОПЗЖ про неконституційність антикорупційного законодавства. Зокрема, КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування чиновників і депутатів, залишивши в силі адміністративну та дисциплінарну.

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