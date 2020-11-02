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Зеленський не виключає розпуск Ради через розбіжності щодо КСУ

Зеленський не виключає розпуск Ради через розбіжності щодо КСУ
Президент Володимир Зеленський не виключає, що відмова «Слуги народу» від підтримки його рішення щодо звільнення суддів Конституційного суду може стати причиною для розпуску Ради.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова», - пише "Громадське радіо".

За словами глави держави, він хоче, щоб парламент працював на державу.

«Від реалізації нашого плану це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, я побачу, що немає підтримки у Раді, а перш за все у «Слузі народу», бо вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами, але вони повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть у розріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуск Ради – ред.)», – наголосив Зеленський.

Також президент заявив, що в даний час у нього немає сценарію на той випадок, якщо судді Конституційного суду відмовляться йти у відставку. При цьому він зазначив, що цим будуть займатися відповідні органи.

«Я зараз не маю такого сценарію. По-перше, вони громадяни України, а потім вже судді і вони не можуть йти всупереч рішенням парламенту, і довіри суспільства. Я не знаю чи це правда, але два відсотки повністю довіряють КСУ. Тому я вважаю, що це буде не наша справа», – заявив президент.

Нагадаємо, що Конституційний суд України на закритому засіданні 27 жовтня визнав невідповідними Конституції два пункти з подання депутатів від ОПЗЖ про неконституційність антикорупційного законодавства. Зокрема, КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування чиновників і депутатів, залишивши в силі адміністративну та дисциплінарну.

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Теги: Верхвона Рада, Зеленський, КСУ
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